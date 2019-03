FRONT MOT FRONT: På den rette strekningen på E6 i Storfjord kolliderte de to bilene nærmest hundre prosent front mot front. Vektforskjellen mellom de to bilene hadde betydning for det tragiske utfallet, sier Havarikommisjonens rapport. Foto: Politiet

Bilkupeen tålte kollisjonen – men alle i bilen omkom

Den moderne personbilen tålte den voldsomme kollisjonen godt – kupeen var like hel, og alle dørene lot seg åpne. Men alle de tre i bilen omkom.

– Det oppsiktsvekkende i ulykken er at kupeen er like hel, dørene lot seg åpne. Men dette var et høyenergi-sammenstøt. Vi peker på at bilbeltene ikke var helt stramme, og at det forverret skadene. Men det er ikke sikkert at dette ville forhindret et dødelig utfall, sier avdelingsleder Rolf Mellum i Havarikommisjonen for veitrafikk til VG.

Voldsom kollisjon

Det var søndag ettermiddag 24. september i 2017 at personbilen, en ganske ny Peugeot 4008 kom kjørende i om lag 80 km/t på E6 i Storfjord i Troms. Bak rattet satt Bjørnar Jonassen (63), og han hadde med kona Eldbjørg Alise Jonassen (61) og hennes mor, Ester Mortensen (85).

Imot på den rette strekningen kom en over tre tonn tung Yukon XL Multivan med en nær to tonns campingvogn på slep, også den i om lag 80 km/t. Hundre meter før de skal passere, kom personbilen over i motgående kjørefelt, og de kolliderte front mot front. Personbilen ble skjøvet tilbake over 13 meter fra kollisjonspunktet.

Obduksjonene konkluderer med at dødsårsaken var høyenergitraume. Undersøkelser viser at sammenstøtet har utsatt personene i bilen med en påvirkning på mellom 47 og 60 G.

– Dette er i grenselandet for hva et menneske kan tåle, sier Mellum.

Havarikommisjonen har ikke funnet svar på hvorfor personbilen kom over i motgående kjørebane.

– Alle i den bilen er døde, og vi har ikke svar på det, sier Mellum.

Mye tungtrafikk – lavere fart

Derimot har Havarikommisjonen funnet grunn til å be veivesenet vurdere fartsgrensen i området – særlig ut fra innslaget av tunge kjøretøy. Ifølge statistikken skal 19 prosent av trafikken på denne E6-strekningen være tunge kjøretøy.

Undersøkelsene viser at personbilen hadde 75 km/t ved sammenstøtet, mens Yukon’en bremset og reduserte sin hastighet fra 75 til 61 km/t før sammenstøtet.

I denne bilen fikk fører og passasjer mindre skader, og barn i baksetet var uskadede.

Fordi personbilen ble skjøvet bakover med 25 km/t etter sammenstøtet, fikk den en hastighetsendring på 100 km/t i sammenstøtet, mens den store Multivanen fikk en hastighetsendring på bare 36 km/t i kollisjonen.

Løse bilbelter

– Undersøkelsen ulykken har vist at forskjellen i energimengden mellom kjøretøyene har store konsekvenser for hvilke akselerasjoner personene blir eksponert for i en møteulykke, heter det i rapporten.

Kommisjonen ber også veivesenet utarbeide regelverk for sikring av last i bil, og også for riktig bruk av bilbelte. Undersøkelsene viste at ikke alle i personbilen hadde strammet bilbeltet, og at last fra bagasjerommet hadde kommet fram i kupeen.

– Disse forholdene kan ha forverret skadene til de i bilen, men det er uvisst om de har hatt betydning for om de ville ha omkommet eller ikke, sier Mellum.