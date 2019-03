VERDENS LENGSTE: Skipet «REV» blir verdens lengste yatch med sine 182,9 meter. Foto: REV Ocean

Se de nyeste bildene av Røkkes superyatch

På verftet i Romania pågår byggingen av milliardprosjektet til Kjell Inge Røkke for fullt. I august blir forskningsskipet tauet til Norge for ferdigstilling.

Det var i mai 2017 at det ble kjent at forretningsmannen Kjell Inge Røkke skal bygge et forskningsskip i samarbeid med WWF. På verftet Vard Tulcea i Romania tar skipet nå sakte, men sikkert form.

I begynnelsen av mars besøkte teamet fra det Røkke-Eide selskapet REV Ocean verftet, for å se status for byggingen av det som blir verdens største yatch på 182,9 meter.

– Det er fantastisk spennende å følge byggeprosessen av verdens mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip. Vi har et fremragende team som driver byggingen fremover i Tulcea, og skipet skal etter planen være klart for sitt første tokt i 2021, sier administrerende direktør Nina Jensen til VG.

Skal ferdigstilles i Norge

I oktober i fjor sa Jensen at REV Ocean og Røkke vil legge 500 millioner dollar, tilsvarende 4,2 milliarder kroner, i havsatsingen som skal dekke bygging av forskningsskipet, samt tre års drift.

Skipet, som skal ha et mannskap på 30 og plass til 60 forskere, vil ifølge selskapet bli et viktig verktøy i å kjempe mot utfordringene for havet.

Forskningsskipet skal ha utstyr til å kunne foreta målinger både i atmosfæren og ned til 6000 meters dyp. Det skal også kunne suge opp og brenne plastsøppel som det kommer over på sin ferd.

– Skipet vil være spekket med det fremste av norsk teknologi og blir tauet opp til Norge rundt august i år for å ferdigstilles hos Vard Brattvåg, sier Jensen.

– For hver dag som går vokser ambisjonene våre for hva vi skal få til for livet i havet med dette skipet.

REV er en forkortelse for research (forskning), expedition (ekspedisjon) og vessel (fartøy).

KLART OM TO ÅR: Skipet skal etter planen være klart for sin første tur i 2021. Foto: REV Ocean

– Vil gi tilbake

Da byggeprosjektet ble kjent sa Røkke at han ikke har planer om å tjene penger på prosjektet, men at dette er hans måte å «gi tilbake til samfunnet på».

– Havet har gitt meg store muligheter. Det er jeg takknemlig for. Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det. Ideen om et slikt skip har utviklet seg over mange år, men planene er blitt konkrete det siste året, sa Røkke til Aftenposten.

Jensen sier til VG at hun er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Røkke.

– Jeg har aldri samarbeidet med noen som har vært så seriøs i sitt ønske om å drive bærekraftig og redde livet i havet. Det er få mennesker som har overrasket meg mer positivt enn Kjell Inge Røkke, og som virkelig kommer til å gjøre en forskjell for verden.

STØTTER HAVPROSJEKTET: Kjell Inge Røkke støtter havprosjektet med 4,2 milliarder kroner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix