ÅSTEDET: Her er huset til ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet gjør mandag nye undersøkelser både utenfor og inne i eneboligen. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Politiet gjennomfører lydtester i Hagen-bolig

Politiet er til stede ved boligen til ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen og gjennomfører lydtester utenfor og inne i huset.

Publisert: 18.03.19 12:23







Det skriver Aftenposten mandag formiddag.

Ifølge avisen, gjennomførte kriminalteknikere lydtester utenfor boligen i noen minutter like før klokken 11, før de gikk inn igjen i huset.

– Det er ingen dramatikk knyttet til de nye undersøkelsene. Det har også blitt gjort tidligere i denne saken. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre nye undersøkelser og etterundersøkelser på det sentrale åstedet, opplyser Øst politidistrikt til VG.

Politiet ønsker ikke å kommentere noen spørsmål om årsaken til de nye undersøkelsene som fortsatt pågår.

VGs fotograf på stedet forteller at tre krimteknikere har båret ut en stor pappeske, noe som kan tyde på at de har tatt med seg noe fra boligen.

En av krimteknikerne som jobber på åstedet er produsenten for musikkgruppen Vamp, Trusl Birkedal, ifølge Aftenposten. Musikkprodusenten har tidligere vært brukt som ekspert for politiet i Storbritannia og USA.

– Det er ikke noe dramatisk og vi har blitt varslet i forkant, sier familiens bistandsadvokat, Svein Holden, til VG.

Savnet i vel fem måneder

Politiet mener fortsatt at hovedhypotesen rundt etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens (69) forsvinning er kidnapping. 69-åringen har nå vært savnet i snart fem måneder, uten at hverken politiet eller familien har fått et livstegn fra henne.

I tillegg er dialogen med de antatte kidnapperne svært begrenset og kronglete, noe som gjør kommunikasjonen krevende for etterforskerne. Den siste kjente kontakten med den påståtte motparten var i slutten av januar, altså for snart to måneder siden.

Den gangen skisserte motparten en måte å gi livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen, som politiet og familien aksepterte. Det er imidlertid ikke fulgt opp.

Ti uker med skjult etterforskning

Da den 69 år gamle kvinnen ble savnet iverksatte politiet en omfattende skjult etterforskning som pågikk i nøyaktig ti uker.

I denne perioden saumfarte krimteknikere eneboligen på innsiden, og de var tvunget til å ta i bruk utradisjonelle metoder for ikke å avsløre seg selv som politiet og at saken ble offentlig kjent.

Det ble blant annet brukt falske bilskilter og sivile kjøretøy til og fra åstedet. I tillegg snakket sivilt politi med naboer om dekkhistorier for å høre om de hadde sett eller hørt noe den dagen Hagen forsvant.

INGEN MISTENKTE: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt opplyser at politiet fortsatt ikke har noen mistenkte i forsvinningssaken. Foto: Tore Kristiansen Foto: FRODE HANSEN

Angrepet på badet – fant slepespor

Politiets krimteknikere funnet spor som kan tyde på at Anne-Elisabeth Hagen (69) ble slept langs gulvet da hun forsvant fra hjemmet sitt.

Politiet har en teori om at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt angrepet mens hun var på badet. Bakgrunnen for denne teorien skal være såkalte situasjonsspor på åstedet i eneboligen i Lørenskog.

I tilknytning til et av badene i huset har politiets kriminalteknikere påvist det som kan omtales som slepespor. Utover det skal det ikke være åpenbare tegn til kamp i boligen, får VG opplyst.