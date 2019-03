FALL: Bråket rundt avgått Ap-nestleder Trond Giske etter at dansevideoen ble kjent, har bidratt til at Ap-leder Jonas Gahr Støre må se partiet falle med over fem prosentpoeng på VGs partimåling i dag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

VGs partibarometer: Dramatisk Ap-fall etter Giske-bråk

Arbeiderpartiet går på en kjempesmell på VGs siste partibarometer. Bråket rundt Trond Giske får mye av skylden. Målingen er også historisk svak for Venstre, få dager før landsmøtet.

Publisert: 05.03.19 17:08







Etter målinger langt ned på 20-tallet har Ap sakte men sikkert økt sin oppslutning i høst og vinter og både i VGs januar- og februar-måling nådde partiet 29,7 prosent.

I mars har oppslutningen falt med 5,4 prosentpoeng til 24,3 prosent.

– Det er vanskelig å komme utenom at den siste tids støy rundt Trond Giske er en viktig hovedårsak til Arbeiderpartiets tilbakegang på vårt partibarometer for VG i mars. Når det blir negativt søkelys på indre uenighet og personer, så reagerer velgerne, sier daglig leder Thore Gard Olaussen i Respons Analyse, som har gjennomført målingen.

1000 er telefonintervjuet mellom 28. februar og 4. mars. De ble spurt om hva de ville stemme hvis det var stortingsvalg imorgen.

– Veldig trist

Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, er enig i at all fokusen det har vært mot Giske etter dansevideoen av ham ble kjent og den påfølgende prosessen i Trøndelag Ap og reaksjonene internt i Ap, har fått velgere til å reagere.

– Vi har sett de gjennom de siste årene at personstrid og negativ oppmerksomhet knyttet til enkeltpolitikere, gjør at vi har fått oss en dupp på meningsmålingene. Det fremstår som tilfelle også når det gjelder denne målingen.

– Det er veldig trist fordi vi har greid å få velgernes oppmerksomhet mot vår politikk og våre saker - det har blant annet dreid seg om abortsaken og synliggjøring av at vi har en regjering som bidrar til at forskjellene mellom fattige og rike øker her i landet. Det har gitt oss økt oppslutning.

– Bør Giske gå å politisk hi til etter kommunevalget?

– Nei, det er det ikke behov for, men alle må gjøre sitt for at det er politikken som står i fokus hver dag frem til kommunevalget 9. september. Vi må alle gjøre alt for at våre ordførere får vist frem hva de har gjort og hva de vil gjøre for sine innbyggere.

– Når du så all den negative oppmerksomheten oppstyret rundt Giske ga, var dere forberedt på at den kom en slik gallupsmell?

– Vi var forberedt på det i den forstand at vi vet at partier som opplever negativ personfokus blir straffet.

Giske har fått seg forelagt målingesresultatene og kommentarene fra Olaussen og Stenseng. Han mener VG må ta skylden for bråket rundt videoen.

– VG har beklaget oppslaget som startet denne støyen, og har sagt at saken som kom på trykk aldri burde vært publisert. Det er jeg helt enig i.

Venstre-krise: Laveste siden 2006

Venstre er det andre partiet i målingen som blir kraftig straffet.

De faller fra 3,9 til 2,8 prosent. Det er endel høyere enn blant annet katastrofemålingen i Vårt Land i slutten av februar, hvor partiet falt til 1,8 prosent.

– Venstre har ligget noe høyere på vår måling, men 2,8 prosent er det laveste vi har målt for Venstre siden januar 2006, sier Olaussen i Respons Analyse.

Men Venstre-leder Trine Skei Grande har trua.

– Jeg vet hva som skal til. Jeg har gjort det før: Jeg har løftet oss fra slike tall tidligere og kommet tilbake i gode valg. Jeg vet hvor mye det krever og hvor stor jobb det er, sier Grande til VG.

Hovedtall

Her er noen andre hovedtall fra målingen:

Høyre går frem fra 22,9 til 24,3 prosent.

Frp går frem fra 10,5 til 12,6.

Sp går frem fra 12,2 til 14,6.

Rødt går frem fra 3,6 til 5,0.

For de andre partiene er det små utslag.

Selv om Høyre og Frp går frem, er det fortsatt stort rødgrønt flertall:

Mandatforedelingen viser 96–73 flertall til de rødgrønne.

– Høyre går noe frem etter abortsaken, som svekket dem noe. Senterpartiet har tatt åtte prosent av Aps velgere siden stortingsvalget og er det partiet som tar flest stemmer fra Ap. En liten trøst for Venstre er de har den største andelen velgere på gjerdet, sier Olaussen.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har også trua, selv om det er langt frem til borgerlige flertall.

– Jeg tror velgerne ser at vi jevnt og trutt leverer løftene vi ga om å sikre mer kunnskap i skolen, bedre konkurransevilkår for norske bedrifter, inkludere flere i arbeidslivet og et helsevesen som setter pasienten foran systemet.

– Dere risikerer ny abortsmell etter 8. mars?

– Jeg tror det meste av denne debatten er tatt ut.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes koser seg.

– Dette er gøy. Jeg tror vår økte oppslutning skyldes at vi har vært handlekraftig i saker som folk er opptatt av, som høye strømpriser og utenlandske vogntog. Vi er den tydeligste opposisjonen til den firehodede regjeringen.