Erna Solberg slettet Facebook-kondolanse etter muslimhets

Statsminister Erna Solberg la ut en Facebook-status om terrorangrepet på New Zealand fredag, men måtte fjerne meldingen etter massiv muslimhets.

Det bekrefter hun selv på Facebook fredag kveld.

«Dessverre ble jeg nødt til å slette statusen jeg la ut om den grusomme terroren som rammet New Zealand i natt. Det var fordi jeg ikke fikk slettet hatefulle meldinger, selv om vi forsøkte. Dessverre», skriver statsministeren.

Videre påpeker Solberg at hun har stor takhøyde for diskusjon og er tilhenger av at folk engasjerer seg på sosiale medier, men at hun ikke ønsker et kommentarfelt fylt med hat og rasisme.

«Vi skal ha et samfunn hvor alle skal kunne leve det livet de ønsker, uansett kjønn, religion, legning eller bakgrunn. Jeg aksepterer ikke at muslimer kalles terrorister, at vanlige folk som vil ha en strengere innvandringspolitikk blir kalt rasister eller at homofile, skeive og lesbiske henges ut. Hold opp. Det ødelegger den offentlige debatten.»

I en kommentar til Stavanger Aftenblad har statsministeren forklart at de opplevde dataproblemer som gjorde det umulig å moderere og fjerne innlegg.

Ofrene for angrepene mot to moskeer i Christchurch på New Zealand ble fredag inkludert under Høyres landsmøtes tradisjonelle ett minutts stillhet for Høyre-politikere som har gått bort i året som gikk.

