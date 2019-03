TREBEBYGGELSE: Det tett konsentrasjon av trebebyggelse i området Møllenberg i Trondheim. Foto: VG-tipser

Brann i bygård i Trondheim

Det brenner i et trehus på Møllenberg i Trondheim.

Det er åpne flammer og mye røyk som stiger fra taket. Brannen skal være i takkonstruksjonen, opplyser politiet på Twitter.

– Vi har iverksatt evakuering, og tror de fleste har kommet seg ut av bygget. Det er ikke bekreftet at brannvesenet har kontroll på flammene ennå, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til VG.

Det skal ikke være bekymring for at brannen vil spre seg til nærliggende bygninger. Så langt har ingen meldt behov for helsehjelp, opplyser politiet.