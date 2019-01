HVEM SNAKKER SANT? Tirsdag i neste uke skal juryen konkludere: Er det Eirik Jensen eller Gjermund Cappelen som forteller sannheten? Foto: Tore Kristiansen

– Cappelen skyldte penger til kriminelle

BORGARTING LAGMANNSRETTEN (VG) Forsvarerne til Eirik Jensen hevder Gjermund Cappelen sier politimannen er korrupt, fordi han er truet av kriminelle.

– Vi mener det handler om økonomi, og at han var utsatt for press, sa forsvarer Thomas Randby avslutningsvis i prosedyren i lagmannsretten.

Foran juryen ramset han opp navn på en rekke kriminelle som han mener satte Cappelen under press for å få penger: Naserligaen i Göteborg, Imran Saber, bakmennene i Nederland, samt andre navngitte i det kriminelle miljøet i Oslo.

– For meg virker det som om Cappelen underkommuniserer trusselbildet, sa Randby.

Forsvarernes teori om at hasjsmugleren har blitt tvunget til å trekke Eirik Jensen inn i saken var også tema i forrige rettsrunde – uten at det ble lagt vekt på i den knusende dommen.

Påtalemyndigheten og forsvarerne har ikke uventet helt forskjellig syn på hva som har foregått mellom Cappelen og Jensen.

Hvem er «Mr. Good»?

Spesialenheten for politisaker mener det er Eirik Jensen som skjuler seg bak nummeret som var lagret som «Mr. Good» på Cappelens mobil. Jensens forsvarere mener det er Johan Garbin – Cappelens nærmeste medarbeider i hasjligaen.

Sidsel Katralen viste blant annet til en tekstmelding fra 7. desember 2009 hvor Cappelen skriver «Veldig tidlig frokost» til Mr. Good.

– Hvem er det Cappelen har møter med på morgenen? Det er Garbin! sa Katralen.

– Jeg mener «Mr. Good» er Garbin, sa hun foran jurymedlemmene.

I dommen fra Oslo tingrett brukes det tre sider på meldingene mellom Cappelen og «Mr. Good», før det konkluderes med at det ikke er tvil om at Eirik Jensen skjuler seg bak kodenavnet.

Av 100 påmeldte møtte kun 90

I retten har både påtalemyndigheten og forsvarerne brukt mye tid på meldingen: «Hei! Av 100 påmeldte, mötte kun 90 ...?». Jensen sendte denne til Cappelen gjentatte ganger i desember 2010.

Cappelen har forklart at Jensen maser på ham, fordi han har fått for lite penger. Påtalemyndigheten mener Cappelens forklaring er troverdig.

I avhør sa Jensen først at han ikke husket meldingen. I tingretten og lagmannsretten har han sagt at meldingen kan relatere seg til er politioperasjon i Vestfold.

Jensen og hans forsvare mener 90 av 100 er kodespråk for en bestemt dato – 10.09.2009. Datoen skal ifølge Jensen vise til en nyhetssak NRK Vestfold publisert den datoen om en politiaksjon i Re.

– Hvorfor er ikke Jensen bekymret for hasjtyveri?

Et av Spesialenhetens viktigste bevis på forholdet mellom Jensen og Cappelen, er at hasjsmugleren oppsøker politimannen da han blir frastjålet 109 kilo hasj. Det er politiets spanere som fjernet narkotikaen, men det visste hverken Cappelen eller Jensen.

Katralen mener Eirik Jensen burde blitt stresset dersom han var Cappelens medhjelper.

– Verdien på hasjen er 5 mill., ville ikke Jensen gjort noe for å finne hasjen? spurte hun i retten.

Spesialenheten mener det er oppsiktsvekkende at Jensen ikke varsler internt i politiet om at over 100 kilo hasj har blitt stjålet.

– Han vet ikke hvem som er frastjålet hasjen, han vet kun om en tyv, sier Katralen, og viser til Jensens forklaring om at Cappelen sa han snakket for en venn.

– Jensen har ikke noe konkret, ikke nok til å legge inn et notat i politiets system, la hun til.