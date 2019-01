INNMARSJ: Fire partier danner nå regjering. Fra venstre Erna Solberg. Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Gisle Oddstad

Frp jubler: Setter tak på kvoteflyktninger

INNENRIKS 2019-01-17T22:29:19Z

GARDERMOEN (VG) Fremskrittspartiet har fått KrF og Venstre med på å sette et tak på mottaket av flyktninger til Norge. Frp-leder Siv Jensen mener det er en betydelig innstramning.

Publisert: 17.01.19 23:29

Både KrF og Venstre hadde med seg krav til regjeringsforhandlingene om å øke antallet kvoteflyktninger som Norge kan motta, ut over dagens avtalte nivå på 3000.

Det skjedde ikke.

– 3000 er nå et maksimalt tak. I den forrige regjeringserklæringen var det et gulv, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

– Dette er et betydelig gjennomslag for Frp på innvandringsområdet, legger hun til.

Fra gulv til tak

I den endelige plattformen står det at antallet skal videreføres, men ifølge Siv Jensen er 3000 nå blitt et maks-antall, mens det på Jeløy-erklæringen i fjor var et minimums-antall:

– Da satte man et gulv. Nå setter vi et tak. Skulle det komme flere asylsøkere, vil det bli færre kvoteflyktninger. Det vi avtalte på Jeløy var omvendt, sier Jensen til VG.

Også flyktninger som Norge tar imot som følge av såkalt relokalisering fra EU, vil bli trukket fra kvoteflyktning-kvoten, ifølge Frp-lederen.

Karantene

Frp har fått gjennomslag for regler som «straffer» dem som reiser på ferie i hjemlandet:

Regjeringen innfører karantenetid for flyktninger som drar på reiser til hjemlandet uten forutgående avtale med norske myndigheter, og som ikke kan sendes ut på grunn av folkerettslige forpliktelser Norge er bundet av.

Engangsløsning

Venstre-nestleder Ola Elvestuen bekrefter at tallet kan gå ned, men bare hvis tilstrømningen til Norge igjen skyter fart:

– Ingen av disse sakene har vært diskutert isolert. Plattformen må leses som en helhet, sier Elvestuen til VG.

Han sier at Venstre har fått på plass en engangsløsning for asylsøkere som har vært i Norge i 16 år eller mer, og som det ikke har vært mulig å returnere.

KrF trekker fram at de har fått gjennomslag for at rettssikkerheten for konvertitter styrkes. Det skal avholdes nemndmøte med personlig oppmøte i konvertittsaker, og søkere skal få føre vitner under nemndmøte i UNE.