UTSIKT MOT HUSET: Politiets melding om den savnede kvinnen fikk mannen til å tenke på de to bryske mennene han møtte ved to anledninger i fjor høst – og hvor kort det er fra bryggen til Hagens hus.

Nytt vitne i Lørenskog: Så mystiske menn med fiskestang og telelinse

LØRENSKOG (VG) To ganger i høst stusset småbarnsfaren på oppførselen til to menn på denne bryggen ved Langvannet. I bakgrunnen ligger huset til forsvunne Anne-Elisabeth Hagen (68).

Observasjonen var såpass merkelig at småbarnsfaren valgte å kontakte politiet 10. januar – dagen etter at politiet fortalte offentligheten at 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen fra Fjellhamar har vært savnet siden 31. oktober i fjor – og at de frykter at hun er kidnappet.

– Jeg har aldri sett noen fiske fra bryggen før, men det kan godt hende det er vanlig. Det var mer totalen jeg stusset over. De var oppsiktsvekkende avvisende mot andre, og de hadde med seg et stort kamera med stativ og lang telelinse.

Det forteller småbarnsfaren, som ikke ønsker å stå frem med navn og bilde, til VG. Vi møter han på samme sted som han to ganger før forsvinningen så disse mennene: På en brygge ved Langvannet – bare 100 meter i luftlinje fra huset som politiet mener er åstedet for forsvinningen.

Politiet har sagt at de ikke kan utelukke at familien Hagens liv kan ha blitt kartlagt i forkant av den antatte bortføringen.

Matet ender

Småbarnsfaren forteller at han nesten hver helg de siste to og et halvt årene har vært her sammen med datteren sin for å mate endene som samler seg ved bryggen. Han vil ikke spekulere i hvilke datoer han så mennene, som satt i hver sin campingstol, men mener det var i september og/eller oktober.

Overfor VG gjentar han signalementet han ga til politiet: To svartkledde menn i alderen 35–45 år som snakket østeuropeisk, antagelig ikke polsk, ettersom han forstår litt av det språket. Begge var robuste typer, spesielt den ene var muskuløs og kraftig.

Området rundt Langvannet tiltrekkes av mange fuglefotografer på grunn av sitt rike fugleliv, så personer med store kameraer er ikke et uvanlig syn. Men kombinasjonen av fiskestenger, kamera og oppførselen stusset småbarnsfaren over.

Han forteller at de ikke tok bilder så lenge han og datteren var der. Politiets melding om den savnede kvinnen fikk mannen til å tenke på mennene – og hvor kort det er fra bryggen til huset.

– Det er ikke sånn at du ikke ser huset i det hele tatt i oktober. Du ser ikke så godt som nå, når trærne ikke har blader, men du kan se noe, sier han og peker mot ekteparet Hagens hus.

Han forteller at han ofte tar bilder av datteren som mater endene, men er forsiktig med å fotografere andre.

– Men det er så mange som tar bilder her, så det kan godt hende at mennene er på noen andres bilder. Jeg håper i så fall at de tar med bildene til politiet.

Politiet har tidligere bedt hobbyfotografer og andre som oppholdt seg i området i dagene rundt forsvinningen om å ta kontakt.

VG har forelagt observasjonen til etterforskningsleder Christian Berge i Øst politidistrikt, som svarer følgende:

– Jeg har ikke så inngående kunnskap om etterforskningen, men vi har fått inn mange tips om biler, og personer, og det er det jeg kan si spesifikt om dette nå.

Så tre fiskere

Få dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, observerte Jann Ove Rørvik tre fiskere ved Langvannet, ikke langt unna ekteparet Hagens hus.

Rørvik, som er bosatt på Rasta på Fjellhamar, er en ivrig fuglefotograf som ofte er ved Langvannet for å ta bilder. Han ser av datomerkingen på kameraet sitt at han tok bilder den 29. oktober mellom klokken 10.30 og 12.00 – to dager før forsvinningen. Han mener at det er høyst sannsynlig at det var denne dagen han så de tre fiskerne.

To menn sto sammen og fisket på en annen brygge – også den i nærheten av huset til Hagen, mens en mann sto alene ved vannet like ved. Rørvik anslår de to som fisket sammen til å være i slutten av 20-årene, og den tredje mannen i 50-årene.

– Alle tre så ut som vanlige sportsfiskere, de hadde med seg utstyr og sekker. Jeg så ikke at de fikk fisk, men de så veldig ivrige ut. Jeg la ikke merke til om de hadde med seg kamera.

Samme dag som han så disse tre mennene, så han en sølvfarget bil med skilter fra et østeuropeisk land, forteller Rørvik, som tror det var en eldre Ford Fiesta. Den sto parkert på en liten parkeringsplass like ved.

– Jeg gikk utifra at den tilhørte fiskerne, da jeg ikke så noen andre i nærheten, sier Rørvik, som foreløpig ikke har vært i kontakt med politiet.

Bilen hadde han også sett flere ganger tidligere, stort sett parkert på samme plass, men da så han ikke fiskere. Han påpeker at Langvannet er stort og at det er mange steder man kan fiske fra.

Fuglefotografen mener at han verken har sett bilen eller fiskerne etter 31. oktober – dagen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant.