I LUFTA: Statsminister Erna Solberg (H) intervjues av VGs Alf Bjarne Johnsen i et Lufthansa-fly på vei til New Dehli. I bakgrunnen statssekretær Sunniva Ihle Steinstad. Foto: Gisle Oddstad

Erna Solberg svarer ulv-motstanderne: - Denne regjeringen skyter ulv

INNENRIKS 2019-01-07T04:15:54Z

NEW DELHI (VG) Statsminister Erna Solberg (H) mener at regjeringen har funnet en god balanse mellom vern og forvaltning av ulv.

Publisert: 07.01.19 05:15

I en samtale med VG på vei til statsbesøk i India , avviser hun kritikken fra sentralstyremedlem i Høyre, Anders Kiær, som i et åpent brev til statsministeren advarte mot tap av velgere for partiet i distriktene, med dagens ulvepolitikk.

– Ingen har skutt så mye ulv som denne regjeringen

– Denne regjeringen skyter ulv. I fjor tok vi ut omlag 30 ulv. Ingen har skutt så mye ulv som denne regjeringen. Men vi må ha et opplegg som holder dersom det prøves for domstolene. Vi skal forvalte bestanden, men samtidig være innenfor lovverket, sier Solberg til VG, før hun gikk inn for landing i Indias hovedstad New Delhi søndag kveld norsk tid.

– Jeg vet at mange der ute ønsker en strengere ulve-politikk. Men min opplevelse er at veldig mye av det vi har gjort de to siste årene, har falt nokså godt at i distriktene, sier Solberg.

Hun legger til et inntrykk av at konfliktnivået nå er lavere enn det var i desember-januar 2016-2017, da regjeringen og tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fikk gjennomgå, også av folk fra sitt eget parti.

Men Anders Kiær, som er nestleder i Trøndelag Høyre, er ikke enig i dagens linje:

«Jeg har over lang tid vært klar på hvilke skader dagens rovdyrpolitikk påfører den enkelte næringsutøver, lokalmiljøer og distriktene spesielt. Det burde ikke være ukjent for deg, Erna, at jeg mener Høyre taper og vil tape i distriktene hvis man fortsetter å neglisjere eiendomsrett, enkeltmenneskers levevilkår og distrikt – helt i strid med Høyres prinsipprogram og program for denne stortingsperioden», skriver Kiær i brevet til sin partileder.

– Hensyn til de som bor i ulvesonen

– For to år siden var konklusjonen at vi ikke kunne ta ut ulv. Så tok vi et initiativ til Stortinget, om å legge vekt på både Bern-konvensjonen og vår egen lov, og rovdyrforliket i Stortinget. Vi har nå brukt hensynet til de som bor i ulvesonen som et kriterium for å felle Slettås-flokken, sier Erna Solberg.

– Fortsatt er det spørsmål her som kan reises for domstolene. Derfor kan vi ikke gå fram raskere slik at vi risikerer en rekyl fra domstolene. Men poenget nå er at vi kan forvalte ulven slik flertallet på Stortinget avtalte i rovdyrforliket fra 2011 , sier Solberg til VG.