MANGLER: Norske apoteker er tomme for viktige medisiner som hundretusener av nordmenn er avhengige av. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norske apoteker tomme for viktige medisiner

INNENRIKS 2019-01-07T03:07:49Z

Medisinmangelen i Norge er større enn noen gang og apotekene er tomme for viktige medisiner. Det kan føre til at pasienter ikke får den behandlingen de trenger.

NTB

Publisert: 07.01.19 04:07

Det er ifølge Stavanger Aftenblad først og fremst legemidler som brukes av store pasientgrupper det er mangel på, for eksempel blodtrykksmedisiner, blodfortynnende medisiner og medisiner mot lavt stoffskifte. Hundretusener av nordmenn er avhengige av disse.

– For pasienten fører det til usikkerhet. I mer alvorlige tilfeller har jeg opplevd at pasienter ikke kunne behandles for kreft fordi medisinen ikke var å oppdrive, sier fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han mener mangelen har mange årsaker, men at en av de viktigste er at de store legemiddelfirmaene selger produksjonsrettighetene til de legemidlene de ikke lenger er interessert i til mindre firmaer med større leveringsusikkerhet. Manglene rammer i stor grad eldre og veletablerte medisiner og kopimedisiner.

– Jeg er veldig bekymret og skuffet over legemiddelindustrien, som ikke har bedre kontroll over produksjonen av legemidler. Å lage legemidler innebærer forpliktelser overfor pasientene, sier Madsen.

I 2016 ble det meldt om 191 tilfeller av legemiddelmangel i Norge, i 2017 358 tilfeller og i 2018 hele 684 tilfeller.

Madsen frykter at 2019 kan bli enda verre.