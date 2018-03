ISKALDT: I Nordmarka i januar i år var trærne dekket av snø. Nå frykter forbrukerdirektøren at et nytt forslag vil gjøre folk reddere for å bruke strøm når det er såpass kaldt ute som her. Foto: Stella Bugge/VG

Heftig kamp om din strømregning

Publisert: 30.03.18 05:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-30T03:51:32Z

Det foregår en beinhard kamp om din strømregning. NVE ønsker at du ikke lenger skal betale strøm bare ut i fra hvor mye du forbruker - og blir slaktet av forbruker-organisasjonene og andre.

– NVE er på ville veier. Dette vil ramme forbrukerne, sier administrerende direktør Morten Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt til høring en omlegging av norske husstanders strømmåling.

Omleggingen

I dag betaler forbrukeren penger for hvor mye du totalt sett bruker i strøm. NVE ønsker å legge om til en ordning hvor du betaler mer nettleie hvis du bruker mye strøm på en gang:

Eksempelvis hvis du høyt forbruk i hjemmet etter jobb, samtidig som du lader elbilen din.

Den nye ordningen som foreslås, er en abonnements-ordning med såkalte effekttariffer, hvor du straffes ved overforbruk.

– Mange kan i liten grad styre strømforbruket. Småbarnsfamilier vil for eksempel ha utfordringer med å endre sitt forbruksmønster på enkelte tidspunkter. En komplisert abonnementsløsning kan også føre til at enkelte vegrer seg for å bruke strøm på gitte tidspunkter i løpet av dagen eller når det kaldt ute, sier forbrukerdirektør Flesland.

Fakta Dette er forslaget Strømkundene skal ha et abonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For forbruk utover abonnementet, betaler kunden høyere nettleie. Nettselskapene informerer kunden om hvilket abonnement som gir lavest kostnad. Kilde: NVE

– Glemmer hensynet til forbrukerne

– NVEs forslag binder alle til en komplisert og lite fleksibel løsning uten noen særlig gevinst for å endre strømbruken. Vi er overbevist om at en frivillig ordning med positive virkemidler vil være mer forbrukervennlig og effektiv, sier hun og legger til:

– Forbrukeren må gjøre en rekke antagelser, som for eksempel hvor kaldt blir neste vinter. Endringer i familiesituasjonen eller sykdom og arbeidsledighet kan ha påvirkning på oppvarmingsbehovet. Og hva hvis du kjøper elbil eller installerer solceller? Bommer du på abonnementet, kan det unødvendig dyrt for forbrukeren, sier hun.

– Forslaget ivaretar nettselskapene ønske om å redusere investeringene i nettet, men glemmer hensynet til oss forbrukere. Forslaget er komplisert, lite forutsigbart og rigid. Det gjør et prissystem for strøm som allerede er vanskelig å forstå enda mer uforståelig for folk flest. Og systemet vil ramme travle familier og andre som har begrenset mulighet til å gjøre store tilpasninger i forbruksmønsteret sitt, sier Meyer i Huseierne.

Han sier forslaget vil ramme forbrukerne uten at det oppnås noen gevinster for samfunnet.

– Snarere tvert imot. Forslaget kommer til å gjøre det mindre attraktivt å bruke miljøvennlig strøm. Fra et klimaperspektiv er det dumt, sier Meyer.

– NVE må lytte

Fakta Strømforbruket Det totale bruttoforbruket av strøm var 134,1 TWh i 2017, som er en økning på 0,7 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert. Det rekordhøye strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med økt forbruk i utvinning av råolje og naturgass samt kraftintensiv industri. Forbruket i alminnelig forsyning var 79,2 TWh i 2017, en nedgang på 0,3 TWh eller 0,3 prosent sammenlignet med året før. Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent. Kilde: SSB

Han sier de gjerne vil gjerne bidra til en regulering som gjør at vi bruker mer ren energi på bekostning av forurensende energikilder.

– Vi vil ha insentiver som gjør at vi ikke overbelaster nettet på de kaldeste dagene og lader el-bilene på tidspunkter hvor det er liten belastning i nettet. Og vi vil unngå et tariffsystem som rammer vanlige folk og familier med høyere nettleie. Det er fullt mulig å få til disse tingene, men da må NVE lytte til strømkundene og ikke bare nettselskapene.

Det er store organisasjoner som går mot: Forbrukerrådet, Bellona, Energi Norge, Byggevareindistriens forening, El- og it-forbundet, Fjordkraft, Zero, Skagerak Nett, Nelfo, Hafslund Nett, WWF, for å nevne noen.

Statnett, Enova og Statsbygg er blant de få som støtter NVE.

NVE forklarer

Fakta Strøm og nettleie Alle strømkunder i Norge betaler for nettleie. Dette er et beløp som kommer i tillegg til det du betaler for ditt strømforbruk. Nettleie betaler du til for at din netteier skal frakte strømmen hjem til deg. Nettleien går blant annet til å dekke drift og vedlikehold av ledningsnettet i ditt område, samt offentlige avgifter. Du kan ikke velge hvem du skal betale nettleie til, siden din netteier avgjøres av hvor i landet du bor. Strøm kjøper du av en strømleverandør. Dette beløpet styres først og fremst av strømpriser og av hvor mye strøm du bruker. Som forbruker står du fritt til å velge hvilken strømleverandør du vil ha. Beløpet på strømregningen er basert på måleravlesningen din. Glemmer du å levere måleravlesning i en periode, vil beløpet på regningen bli beregnet. Tidligere var det vanlig å få to regninger hver for seg - en for strøm og en for nettleie. Nå får de fleste strømkunder i Norge alt på én regning. Kilde: FJORDKRAFT

Fungerende seksjonssjef Christina Sepulveda i NVE mener deres forslag til omlegging vil være bra for forbrukerne:

– Målet med effekttariffer er å holde strømregningen så lav som mulig. Nettleien, som utgjør en stor del av strømregningen, vil øke betydelig i årene som kommer fordi nettselskapene må gjennomføre store investeringer i nettet. Det er periodene når vi bruker mest strøm, som bestemmer hvor mye nettselskapene må investere. Hvis strømkundene unngår å bruke mye strøm på en gang, og heller jevner ut forbruket, trenger ikke nettselskapene å investere fullt så mye i nytt nett, sier hun:

– Mindre investeringer betyr lavere nettleie. Effekttariffene vil gjøre det lønnsomt for strømkundene å jevne ut strømforbruket, samtidig som de bidrar til at den samlede nettleien kan holdes så lav som mulig.

– God nyhet

Hun fremholder at omlegginger alltid vil skape usikkerhet.

– Det er viktig at strømkundene får god informasjon slik at de ser hvordan de kan tilpasse forbruket for å ikke betale høyere nettleie enn nødvendig. En stor del av strømforbruket i husholdningene går til oppvarming av rom og vann. Dette er forbruk som sammen med lading av elbil, kan flyttes til tidspunkt hvor annet forbruk er lavt. Med løsninger for automatisk styring av strømforbruket, kan dette gjøres uten tap av komfort, fremholder hun.

Sepulveda sier noen vil måtte betale litt mer, mens andre vil betale litt mindre.

– Men i sum vil altså nettleien bli lavere med effekttariffer, enn uten. Det synes vi er en god nyhet for strømkundene.

Denne artikkelen handler om Forbruker

Energi

Norge