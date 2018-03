Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise på vei ut fra Høyres stortingsgruppe på Stortinget torsdag. Tonning Riise var tilbake på jobb som stortingsrepresentant onsdag, etter å ha vært sykmeldt siden januar. Foto: Frode Hansen

Tonning Riise beklaget overfor stortingsgruppen

NTB

Publisert: 14.03.18 21:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-14T20:23:17Z

Kristian Tonning Riise beklaget overfor Høyres stortingsgruppe da han møtte sine kolleger igjen onsdag.

– Jeg har nå vært på gruppemøte og jeg har beklaget for gruppen. Jeg har nok en gang beklaget at jeg har opptrådt på en måte som har gjort at folk har blitt nødt til å varsle om min oppførsel, sa Tonning Riise da han kom ut av gruppemøtet onsdag kveld.

– Nå er mitt fokus å gjøre den jobben som jeg er blitt valgt til som stortingsrepresentant for Hedmark, tilføyde han, og viste ellers til intervjuet han ga til avisen Østlendingen mandag.

Tonning Riise måtte gå av som Unge Høyre -leder og ble sykmeldt i januar, mens partiet behandlet en rekke varslersaker mot ham. Onsdag, samme dag som han hadde sin første arbeidsdag igjen, offentliggjorde Høyre sin konklusjon. Her heter det at det foreligger gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer.

Høyre har bestemt at hans deltagelse i partiarrangementer skal begrenses. Dette omfatter ifølge NRK også partiets landsmøter. Tonning Riise får dessuten ikke delta på arrangementer i regi av Unge Høyre.