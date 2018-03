ÅTTE STEMMER: Fra venstre over: Nancy Hertz, Nina Brochmann, Cecilie Gryte Fjelldal, Henny Moan. Fra venstre under: Mathilde Fasting, Kristin Skogen Lund, Lene Wikander og Susanne Kaluza.

8 stemmer om 8. mars

Publisert: 08.03.18 08:58 Oppdatert: 08.03.18 11:41

INNENRIKS 2018-03-08T07:58:22Z

8 kvinner mellom 18 og 82 år skriver om kvinnedagen 2018.

8. mars er kvinnedagen - en internasjonal merkedag som markeres av kvinner og menn verden over.

I Norge ble dagen først markert i 1915 da russiske Aleksandra Kollontaj talte ved et stort fredsmøte i Oslo. I ettertid har engasjementet økt, og kampsakene har variert med årene. 8. mars-tog blir årlig arrangert over hele landet, med paroler som lik lønn for kvinner og menn, flere barnehager og protest mot forslaget om reservasjonsrett i abortsaken .

I år har VG samlet 8 forskjellige kvinner med hver sin fortelling om hva 8. mars betyr for dem.

SUSANNE KALUZA (36), rådgiver i kommunikasjonsbyrået Trigger Oslo:

– Truslene mot Sumaya er et trussel mot oss alle. De er en trussel mot humanisme, mot ytringsfrihet, mot selve grunnsteinen i det norske demokratiet. Uansett kjønn. Uansett hudfarge. Uansett religiøs bakgrunn. Ingen skal trues til taushet i Norge.

NINA BROCHMANN (30) , lege og forfatter av boka «Gleden med Skjeden»:

– Når sykehus har som målsetting at nybakte mødre skal hjem etter 6 timer, da har effektiviseringspresset gått for alt for langt. Fødsel er ingen sykdom, men å produsere nye mennesker, nye bidragsytere til bruttonasjonalprodukt om du vil, er verdt mer enn ett liggedøgn.

LENE WIKANDER (49), journalist og blogger i Tara:

– Det er noe grunnleggende galt med et samfunn som setter en overgriper i ministerstolen og velger å bagatellisere historien til et offer. Etter førti år med likestillingslov og fire måneder med #metoo, snakker vi fortsatt om det faktum at Terje Søviknes og hans partikollega utnyttet en beruset 16-åring seksuelt som en «sex-skandale», når jenta selv kaller det overgrep.

MATHILDE FASTING (52), idèhistoriker og prosjektleder i Civita:

– Vi er stolte av at Norge er et av verdens mest likestilte land, men skal likestilling fremdeles være relevant fremover, kan ikke likestilling fortsette å være en «kvinnegreie».

KRISTIN SKOGEN LUND (51) , NHO-sjef:

– Har du en dyktig ansatt, eller en kollega du tror ville vært en god leder – si det til henne, og si det til de som ansetter. Det finnes nok av potensielt gode kvinnelige ledere, men de trenger å bli satt i situasjoner der de får nettopp ansvar. Med erfaringen om at det går bra kommer ofte også lysten på mer.

NANCY HERZ (21) , samfunnsdebattant og forfatter:

– Sammen må vi endre strukturene, bekjempe de kreftene som vil begrense oss, og heve stemmene våre for oss selv og andre. Mitt mantra denne kvinnedagen er som jeg og mine medforfattere skriver i boka Skamløs: Jeg eier ikke din skam.

HENNY MOAN (82) , skuespiller:

– Sannheten er at kvinner nesten ikke får ting å gjøre innen norsk film. Kvinnedagen er meget viktig, fordi vi hele tiden må minnes på at kvinnene dessverre ikke er likestilt i den grad vi burde være.

CECILIE GRYTE FJELLDAL (18) , skolelev:

– Ungdommen i dag er ikke generasjon prestasjon. Vi unge jenter blir ikke lenger syke av «flink pike-syndromet», men vi bærer fortsatt smitte. Om vi ikke gjør en endring fører vi smitten videre og slik går sirkelen.

