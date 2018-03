TILBAKE TIL STORTINGET: Tidligere justisminister Sylvi Listhaug skal tilbake til jobben som stortingsrepresentant. Foto: Tore Kristiansen, VG

Fylkesledere i Frp raser mot opposisjonen etter Listhaug-exit

Publisert: 20.03.18 10:10 Oppdatert: 20.03.18 10:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-20T09:10:55Z

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) mottar full støtte fra flere av partiets fylkesledere etter at hun trekker seg.

– Det er svært beklagelig, men vi støtter Sylvi fullt ut i valget hun har tatt. Det er en grense for hvordan man skal bli presset og hvor kneblet man skal bli, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, til VG.

Slik reagerer fylkeslederen for hjemfylket til Listhaug, bare timer etter at hun kunngjorde at hun trekker seg fra statsrådsposten .

Fylkeslederne VG har pratet med, er like samstemte i støtten til Listhaug, som de er i raseriet mot opposisjonen.

Sve sier opposisjonen minner mer og mer om en barnehage.

– De vil ikke lykkes med dette. Det som har skjedd, er helt ufattelig. Jeg må si at det er uvirkelig, og et kraftig angrep på ytringsfriheten, sier han.

– Svært trist

VG har tirsdag morgen ikke vært i kontakt med alle fylkeslederne, men ingen har uttrykt noe annet enn støtte til Listhaug og frustrasjon overfor opposisjonen.

Geir Fauchald i Oppland Frp omtaler det som «svært trist» at hun trekker seg, men legger til at det er stort gjort av henne å sette partiet foran seg selv.

– Det har vært en heksejakt i tide og utide. Jeg var overrasket på morgenen i dag, men jeg har hatt mine følelser, sier han.

Fylkesleder i Akershus Frp, Liv Gustavsen, mener også dette er en trist avslutning på Listhaug-saken.

– Når det har det blitt sånn, må vi forholde oss til det. Vi støtter valget hennes, og står bak henne. Dette hadde blitt vanskelig uansett. Men jeg synes det er forferdelig trist at man kan drive det så langt. Det er storm i et vannglass, sier hun.

Lars Svein Drabløs i Sogn og Fjordane Frp støtter også Listhaug, slik situasjonen har blitt.

– Opposisjonen har vært etter henne lenge og nå fikk de en mulighet. Det må hun ta konsekvensene av, sier han.

Drabløs ønsker Listhaug tilbake i statsrådsposisjon i fremtiden og omtaler henne som en dyktig politiker.

Ble overrasket

Fylkesleder i Hedmark FrP, Johan Aas, sier han ble overrasket da han tirsdag morgen fikk høre om Listhaugs beslutning.

– Jeg synes det er trist, det må jeg si. Samtidig synes jeg at hun har tatt en voksen avgjørelse når hun setter partiet foran seg selv, sier han.

Aas er ikke nådig mot opposisjonen.

– Jeg synes den er helt forkastelig fordi de har tillagt henne meninger hun ikke har og utnyttet situasjonen for å ta henne. Det har vært en jakt. Skulle hun fortsatt, hadde hun vært bundet av den parlamentariske situasjonen, sier Aas.