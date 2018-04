LUN HELG KOMMER: Slik ser temperaturkartet ut for lørdag – gode temperaturer på 15–16 grader på Østlandet, Sørlandet og i Midt-Norge, mens Vestlandet kan bikke 20 pluss. Den mørkeste rødfargen indikerer 20–25 grader. Foto: Kart: StormGeo

Flott vårhelg over hele landet – varmebølge på vei i neste uke

Publisert: 13.04.18 15:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-13T13:14:42Z

I vinter kom kulden fra øst – nå er det varmen som kommer samme vei! I helgen ventes det høye vårlige temperaturer over hele Sør-Norge – og brukbare temperaturer i nord også.

– Det er flere høytrykk som ligger øst for oss som pumper varme luftmasser over Sverige og nordover og inn over Sør-Norge i helgen, forklarer meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo.

Natt til lørdag har ett høytrykk plassert seg med sentrum over Moskva, og fører luft fra Kontinentet og det østlige Europa nordover og inn over Norge.

Sjekk været på Pent.no!

Lettskyet pent

– Det blir en østlig vindretning, noe som fører til en viss skydannelse over Østlandet, men likevel vil vi komme opp i 15–16 plussgrader i helgen. Lørdagen blir lettskyet, mens søndagen blir litt mer skyet.

Også Sørlandet vil oppleve en skyet helg – men gode vårlige temperaturer.

Vestlandet antas å bli den varmeste landsdelen i helgen – med temperaturer opp mot 20 grader – på tross av at det også her vil bli litt skyet. Ja, både fredag og lørdag vil det være varmere i Bergen enn på Mallorca – som herjes av et intenst regnvær lørdag.

Varmest i vest

– Jeg er ganske sikker på at vi enkelte steder vil få temperatur på over 20 grader på Vestlandet, det gjelder særlig steder som får en føn-effekt av vinden som kommer fra sørøstlig retning, sier Villanger.

Midt-Norge er landsdelen som får mest sol – her ser det ut til å bli mye blå himmel og sol – og temperaturer omtrent som Østlandet, 15–16 grader.

Også Nord-Norge nyter godt av høytrykket som etter hvert beveger seg vestover.

– Vi ser likevel at kysten fra Lofoten og nordover vil få skyer. Temperaturene i nord blir noe lavere – men typisk Tromsø kan komme opp i 5–6 plussgrader i helgen.

Varmebølge

Ut over i neste uke endrer bildet seg – og nå kommer virkelig vårvarmen til Sør-Norge.

– Vi ser ut til å få et høytrykk med senter over Sør-Sverige, som gir høye temperaturer der, og dette påvirker også Sør-Norge. forklarer hun.

På den tidagers oversikten fra Det europeiske værsenteret i London kommer det inn et nokså solid lavtrykk fra vest onsdag, men det presses nordover av det svenske høytrykket og slår inn over Nord-Norge fra onsdag kveld av med kraftig vind og mye nedbør.

I sør, derimot, ventes temperaturene å komme opp på 20-tallet både på Østlandet og rundt kysten til Vestlandet fra onsdag-torsdag av.

– Dette er uvanlig varme luftmasser, som på en sommerdag i juli ville gitt temperaturer på over 25 grader mange steder. Men vi har fortsatt mye snødekke igjen, og det demper effekten – det gjør at morgenene mange steder fortsatt blir kalde. Varmest vil vi få det på steder som er litt inn fra kysten, og hvor snøen allerede er borte, typisk sørlige Østlandet, mener kollega meteorolog Roar Teigen i StormGeo.