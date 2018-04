STEIN TRAFF BILEN: Børge Sælendsmindre møtte på et steinras mellom Bolstadøyri og Voss på vei til hytta. En stein traff fronten av bilen. Foto: Privat

Kjørte rett inn i steinras på E16

Publisert: 13.04.18 21:40 Oppdatert: 13.04.18 21:54

Fredag ettermiddag var det et steinras på E16 mellom Bergen og Oslo. Børge Sælendsmindre og konen Liv-Karin måtte kjøre slalåm mellom steinene som rullet ned fra fjellsiden.

Det sier Børge Sælendsmindre, som satt bak rattet, til NRK Hordaland.

– Det var uvirkelig. Reaksjonen kom da vi tenkte på hvor galt dette kunne gått, sier han ifølge statskanalen.

Paret var på vei til hytta, og mellom Bolstadøyri og Voss på E16 fikk de en ubehagelig overraskelse. Først kom det flere småsteiner ned i veien, som ble etterfulgt av større og større steiner.

– Det kom flere store steiner, og vi måtte kjøre slalåm mellom dem for å unngå å bli truffet, forteller Sælensminde videre.

Etter hvert klarte de ikke å unngå det uunngåelige, og en stein knuste deler av frontskjermen på passasjersiden.

Sjåføren priser seg lykkelige over at steinen ikke landet midt i frontruten på bilen deres.

– Vi hadde flaks og uflaks på samme tid, sier han til NRK.

Politiet meldte om steinraset rett før klokken 16 fredag ettermiddag. De stengte veien etter fare om nye ras, og sendte en geolog til stedet for å undersøke.

– Vi fikk melding om et steinras klokken 15.40 hvor en bil med to personer i ble truffet. Det er ingen personskader, men airbagen skal ha blitt utløst. Veien er nå helt stengt. Vi venter på at en geolog skal komme til stedet for å ta en vurdering om det er fare for nye ras, sa operasjonsleder i Vest Politidistrikt, Arve Samsonsen, til VG fredag ettermiddag.

Klokken 17.56 meldte Vegtrafikksentralen at E16 var gjenåpnet, da det ikke var farlig å ferdes på veien lenger.