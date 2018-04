VIL MØTE LIV SIGNE: Rune Hjulstad er fylkessekretær i Trøndelag Sp. Han deltok på den berømte hytteturen der sex-tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete ble sendt. Foto: Privat

Flere i hyttegjengen fortviler: Belastning for alle at ingen har meldt seg om grise-meldingen

Publisert: 26.04.18 16:14

Rune Hjulstad var en av deltakerne på hytteturen på Storlien. Han er fortvilet over at ingen har vedkjent seg den grove tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete. Nå kan han tenke seg å møte henne.

– Denne saken blir bare mer og mer merkelig, sier Hjulstad til VG samme dag som Senterpartiet har politanmeldt den to år gamle tekstmeldingen som nådde Liv Signe Navarsetes mobiltelefon midt på natten i 2016.

Han er en av de ti som deltok på hytteturen på Storlien ved Åre i Sverige, hvorfra meldingen ble sendt.

– Det er virkelig rart at ikke vedkommende som sendte meldingen har meldt seg. Jeg hadde i det lengste håpet at det skulle skje. Nå opplever alle parter i stedet at saken blir hengende over oss som et ubesvart spørsmål. Dette blir fortsatt en belastning for både partiet, oss som deltok på hytteturen og ikke minst for Liv Signe Navarsete, sier Hjulstad til VG.

Han er til daglig fylkessekretær i Trøndelag Senterparti, og ser saken også fra partiets side.

– Det er absolutt ikke noe artig å være en del av en sak som jeg er helt uten mulighet til å øve noen innflytelse på. Jeg føler meg helt sjakk matt, beskriver Hjulstad.

Han har fått med seg at Navarsete ble sykmeldt fra og med torsdag. Hjulstad sier han ikke vil ha noe i mot å møte henne.

– Jeg tar for egen del gjerne et møte med Navarsete, hvis hun vil ta i mot meg til en prat, sier Hjulstad til VG.

– Kan den som sendte den grove tekstmeldingen vente med å melde seg og si unnskyld når saken roer seg ned?

– Ja, det er jo en mulighet. Han har hatt sjansen, og har den fortsatt. Men nå begynner det virkelig å bli på tide. Dette er nå blitt en så stor belastning for alle parter. Det er jo også mulig å be om unnskyldning for vedkommende på en rolig og ordentlig måte uten full mediedekning, minner Hjulstad om.

Mobilens eier vurderer å anmelde

Blant de andre deltagerne på hytteturen hvorfra tekstmeldingen: «Vi har lyst på fitta di,» ble sendt, vurderer mobiltelefonens eier Morten Søberg å politianmelde på bakgrunn av identitetstyveri.

En fortvilet Søberg søker råd om hva han skal gjøre, ifølge Adresseavisen.

– Eg tek oversendinga av saka til politiet til vitande. Ellers har eg søkt juridiske råd vedrørende mogleg melding til politiet av identitetstjuveri, skriver Søberg i en tekstmelding.

Partisekretær Knut M. Olsen leverte torsdag morgen en politianmeldelse til Vest politidistrikt, nærmere bestemt til politiet i Lærdal, som er Liv Signe Navarsetes hjemkommune.

I anmeldelsen heter det at saken har blitt en belastning for Senterpartiet, og det bes om etterforskning og strafferettslig vurdering.

«Meldingen er etter sitt innhold grovt krenkende, og særlig ut fra den aktuelle konteksten framstår avsendelsen av meldingen å være et mulig straffbart forhold. Med den oppmerksomhet denne type ytringer har fått i kjølvannet av #metoo-kampanjen, bør saken avklares gjennom straffeprosessuell etterforskning og strafferettslig vurdering» heter det i anmeldelsen.

– Bare trist alt sammen

Sp-ordfører Jan Geir Solheim i Lærdal, kjenner Liv Signe Navarsete godt. Han synes i likhet med deltakerne i hyttegjengen at det er leit at ingen har vedkjent seg tekstmeldingen.

– Det er bare trist alt sammen. Dette tar jo oppmerksomheten fullstendig bort fra politikken som vi egentlig vil drive med, sier Solheim, som vil sende sin sykmeldte sambygding Navarsete en blomsterhilsen.

– Hun fortjener virkelig ikke dette. Jeg kan ikke skjønne at vedkommende som sendte denne meldingen ikke er mann nok til å si unnskyld. Han trenger jo ikke å gjøre det i full offentlighet, men i møte med Liv Signe, sier Solheim til VG.

Han er usikker på om det hjelper med mer etterforskning hverken fra politiet eller partiet.

– Partiledelsen har prøvd alt de kan. Jeg er usikker på hva politiet kan gjøre, sier Solheim, som ble et kjent ansikt for mange under storbrannen i trehusbebyggelsen i Lærdal i romjulen.

VG har torsdag ikke kommet i kontakt med alle deltakerne på hytteturen på Storlien ved Åre i Sverige. Men Bjørn Arild Gram og Erlend Fuglum skriver kort på sms til VG:

– Viser til partiets og politiets håndtering, og har ingen kommentarer utover det, skriver Gram.

– Kommenterer av prinsipp ikke interne partiprosesser, skriver Fuglum.

I tillegg skriver Sp-ordfører Ivar Vigdenes, som også deltok på hytteturen, til Adressa:

– Som uskyldig rammet i denne saken så ønsker jeg mest av alt at den blir avklart. Sånn sett er vel jeg inhabil til å vurdere om det er riktig å bruke knappe politiressurser på den.

– En skam at hyttegjengen ikke tar ansvar

Sp-varaordfører i Luster kommune og styremedlem Marit Aakre Tennøe i Navarsetes eget fylkeslag, Sogn og Fjordane Sp, synes hyttegjengen burde skamme seg.

– Det er en skam at hytteturdeltagerne ikke tar ansvar, forteller sannheten og sier unnskyld til Liv Signe og partiet. Det er kun de som kan løse denne saken. Men det som opprører meg aller mest, er de som kaller dette en liten sak. Dette handler om menn med makt som sprer grums ved å sende en anonymisert sterkt sjikanerende melding til en Sp-dame, sier Tennøe til VG.

– Du skjærer ikke alle over en kam ved å si dette. Noen av deltakerne uttrykker også fortvilelse og handlingslammelse?

– Det er bare de ti som vet. Ikke så mange tror at noen har vært alene om å sende denne meldingen, svarer Tennøe.

Liv Signe Navarsete er sykmeldt, og har ikke besvart VGs henvendelse torsdag.