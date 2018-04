HET SAK: Generalsekretær Knut M. Olsen (i midten) har overtatt ansvaret for sex-meldingssaken fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Her sammen med Anne Beathe Tvinnereim, 2. nestleder i Sp. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sexmeldingen i Sp: Han skal få én av ti menn til å sprekke

Publisert: 17.04.18 05:14

Ti menn tier. Det vil Sp-generalsekretær Knut M. Olsen gjøre noe med: Han vil til bunns i hvem som sendte den skandaløse meldingen til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

VG skrev lørdag om en hyttetur på Storlien i Sverige i 2016, hvor ti menn, hvorav åtte har sentrale verv i Senterpartiet, var samlet til trøndersk fest.

Klokken 00.25 natt til den 21. februar 2016 ble det sendt en melding fra mobilen til tidligere statssekretær Morten Søberg:

«Vi har lyst på fitta di».

Det var Nationen (bak betalingsmur) som først omtalte saken.

Men hvem som sendte den famøse meldingen, er ennå ikke blitt oppklart. Ingen av de ti mennene har så langt gitt bidrag som har oppklart saken. De sier de ikke sendte meldingen og ikke vet hvem som sendte den.

Den mest profilerte festdeltageren, 1. nestleder i Sp, Ola Borten Moe, sier det slik:

– Jeg har sagt at det er en uakseptabel melding, som jeg først ble kjent med uken etter turen.

Overtok ansvaret

Søberg har opplyst til partiledelsen og Navarsete at han la igjen telefonen på et bord i hytta da han skulle på toalettet. Det er en versjon både Navarsete og partileder Trygve Slagsvold Vedum tror på. De understreker begge tydelig at de tror på ham.

Det store spørsmålet er dermed hvem som skal ha benyttet anledningen til å sende en så pinlig og skandaløs melding til partiets tidligere mangeårige leder.

Det har vært Vedum som har hatt ansvaret for håndteringen av saken, men nå har generalsekretær Knut M. Olsen i Sp overtatt ansvaret for den delikate saken som har ligget som en udetonert bombe i over to år.

VG vet at saken har komplisert arbeidet med å lage et nytt etisk regelverk mot seksuell trakassering i Sp i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

– Jeg jobber med saken og har kontakt med alle de involverte og har tett kontakt med Liv Signe. Jeg vil ikke si noe om hvordan vi jobber. Skal vi løse denne saken, er fortrolighet viktig, sier generalsekretær Knut M. Olsen.

– Du skal til bunns i den?

– Ja, målet er å finne ut av hvem som sendte meldingen og ivareta de involverte på best mulig måte, sier han og legger til:

– Saken har også en annen side; fortrolighet er viktig, fordi varslere og andre skal vite at vi har en lav terskel for varslinger og at de skal føle seg hundre prosent sikker på at det vil bli behandlet med fortrolighet, sier han.

Det politiske bakteppet i saken er at nåværende 1. nestleder i Sp, Ola Borten Moe, var en av de sterke kreftene som bidro til at Navarsete måtte vike plass som partileder, i 2014.

– Vi synes du er en dritt

Navarsete sa til VG lørdag at hun tolker meldingen som en måte å holde henne nede på.

– Jeg opplevde det som at de bare ville minne meg på at jeg var en dritt. For det er det du gjør når du sender sånt. De de sier er: Vi synes at du er en dritt. Rett og slett. Det var sånn jeg oppfattet meldingen. Jeg har ingen tro på at det var noen som var ute etter sex med meg, for å si det sånn, hehe. Men det var en måte å si at vi er obs på deg, og vi synes du er en dritt. Nå har du gått av, men vi syns det samme fortsatt. Sånn oppfattet jeg det, hverken mer eller mindre.

Hun er veldig klar på hvorfor det ikke er kjent hvem som sendte meldingen:

– De beskytter hverandre.

Hvorvidt Olsen vil lykkes bedre enn Vedum, er det stor usikkerhet om. Men helt mørkt er det ikke:

Søberg sa til VG lørdag at han «vil ta ordet i denne saken når tiden er inne, fullt og helt på egne premisser og i første rekke internt i Sp».