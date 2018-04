HOLDER APELL: Frp-representant Sylvi Listhaug skal i likhet med partiets nestleder Ketil Solvik-Olsen holde appell i Drammen 1. mai. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Listhaug: LO og Ap eier ikke 1. mai

NTB

Publisert: 30.04.18 07:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-30T05:21:21Z

Sylvi Listhaug ser fram til å holde appell i Drammen 1. mai. Hun mener Frp er mye mer av et parti for arbeidere enn hva Arbeiderpartiet er.

– Det er ikke Arbeiderpartiets eller LOs dag. Dagen tilhører arbeiderne i Norge, og mange av dem er verken medlem av Ap eller LO, sier hun til NTB.

Som innvandringsminister var Listhaug i Drammen 1. mai for to år siden også. Det var første gang hun holdt appell på arbeidernes dag.

– Jeg har ikke noe spesielt forhold til den dagen. Mine foreldre er bønder, og 1. mai var en fin dag å gjøre gårdsarbeid på, sier hun.

Opp til hver enkelt

Det er en drøy måned siden hun gikk av som justisminister. Nå er hun stortingsrepresentant og eldrepolitiker. At enkelte lar seg provosere over at Frp benytter 1. mai til politisk agitasjon, har hun ingen forståelse for.

– Det er opp til folk flest å velge hvordan man vil bruke 1. mai eller 15. mai og 17. mai, for den saks skyld. Det har iallfall ikke Ap eller LO noe med, sier hun.

Til tross for at 1. mai ikke betyr all verden for henne personlig, mener hun det er viktig å markere dagen.

– Det er viktig å fremheve alle arbeiderne i Norge som er med å bygge veier og hus, eller tømme søppel for den saks skyld. Det har vært en holdning i Norge om at det å ta fagbrev ikke er fint nok. Det må vi bort ifra. Alle kan ikke bli leger, advokater og ingeniører, sier hun.

Reforhandle EØS

Listhaug mener det norske arbeidslivet er godt, men nøler ikke med å slå fast at det foregår er sosial dumping i deler av norsk arbeidsliv.

– EØS-avtalen har tjent Norge godt på mange områder, ikke minst ved at norske eksportbedrifter får tilgang til store markeder. Men det er også utfordringer med avtalen, blant annet dette med fri bevegelse av arbeidskraft og trygdeeksport, sier hun.

Listhaug viser til at Frp vil reforhandle deler av EØS-avtalen, noe partiet for øvrig ikke har fått gjennomslag for i regjering.

Innvandring

I forkant av arrangementet i Drammen 1. mai går den tidligere innvandringsministeren hardt ut mot Arbeiderpartiet.

– For det første vil Ap beskatte arbeiderne hardere, slik at vanlige folk sitter igjen med mindre i lommeboken. Og mange arbeidere er bekymret for Norge og vår fremtid. Da må vi ta det på alvor, og mye av det handler om innvandringspolitikk, sier hun.

– For mange ufaglærte vil presset på jobbene bli hardere etter hvert som det kommer flere til Norge uten høyere utdanning. Det er disse menneskene som i størst grad merker følgene av innvandringen på kroppen, ikke advokater og leger, tilføyer Listhaug.

Yrkesfag

Under Frps landsmøte i helgen ble det fra mange påstått at andelen fagarbeidere er høyere der enn i andre partier. Utdanningspolitisk talsperson Roy Steffensen viser til at 28 prosent av delegatene har fagbrev, mot 14 prosent blant landets sysselsatte.

– Vi speiler befolkningen godt, og er partiet for folk flest. Vi er et parti av og for arbeidere, og jeg opplever at vanlige arbeidere blir dyrket fram og heiet på i mitt parti, sier Steffensen, som selv gikk fra å være ufaglært røkter innen fiskeoppdrett til å bli stortingsrepresentant.

Men LO-leder Hans Christian Gabrielsen fester ikke lit til påstanden om at Frp er arbeidernes parti.

– Alle undersøkelser jeg har sett, viser at Frp stuper i oppslutning blant arbeidsfolk. Arbeidsfolk har for lengst gjennomskuet Frp som et skattekuttparti for de aller rikeste her i landet, sa han til Aftenposten søndag.