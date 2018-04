SLUTTER: Slottsforvalter Ragnar Osnes slutter etter brudd på Hoffets interne retningslinjer heter det i en melding fra Slottet,. Foto: Janne Møller-Hansen

Slottsforvalter slutter på dagen: - Tillitsbruddet er alvorlig

Publisert: 23.04.18 17:17 Oppdatert: 23.04.18 17:45

2018-04-23

Slottsforvalter Ragnar Osnes trekker seg fra sin stilling med umiddelbar virkning på bakgrunn av brudd på Hoffets interne retningslinjer, skriver Dagbladet.

Mandag ettermiddag sendte sendte Det kongelige hoff en pressemelding som Dagbladet først omtalte. Her heter det videre:

«Slottsforvalter Ragnar Osnes har på bakgrunn av brudd på Hoffets interne retningslinjer valgt å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Brudd på retningslinjene ble avdekket ved en intern gjennomgang».

I meldingen fra hoffet som er undertegnet hoffsjef Gry Mølleskog, heter det videre at «tillitsbruddet er alvorlig, og derfor har jeg akseptert hans umiddelbare fratreden».

– Det Kongelige Hoff vil som en konsekvens av funnene i den interne undersøkelsen, gjøre en vurdering av omfang og fullmakt i stilling som slottsforvalter, skriver Mølleskog i pressemeldingen som også er publisert på kongehusets egne hjemmesider.

Dagbladet får bekreftet av hoffet at den interne gjennomgangen ble igangsatt etter at avisa forrige uke sendte en rekke spørsmål om pengebruken på et av de seneste årenes byggeprosjekter i Slottsparken.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med Ragnar Osnes.