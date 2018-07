SØRGER: Det kommer til å ta lang tid å bearbeide tapet av Thorvald, forteller sønnen Jens Stoltenberg i Brussel. Foto: Scanpix

Jens Stoltenberg om Thorvalds plutselige død: – Han ventet på meg

Publisert: 20.07.18 15:18 Oppdatert: 20.07.18 16:23

INNENRIKS 2018-07-20T13:18:28Z

BRUSSEL (VG) Thorvald Stoltenberg insisterte på at sønnen Jens skulle fullføre NATO-toppmøtet i Brussel. Morgenen etter møteslutt døde Thorvald, med Jens ved sin side.

Fredag 13. juli døde Thorvald Stoltenberg etter kort tids sykeleie. Den formiddagen da han gikk bort, hadde han hele familien samlet hos seg.

Sønnen, Jens Stoltenberg (59), kom flygende direkte fra et utfordrende og opphetet toppmøte i NATO, dominert av USAs president Donald Trumps oppsiktsvekkende måte å drive internasjonale forhandlinger på.

Det var dager helt utenom det vanlige, selv for NATOS generalsekretær. Samtidig visste han at det var viktig å reise hjem til Oslo.

– Det var et uvirkelig døgn med enorme kontraster mellom den store verdenspolitikken og den nære og kjære familien. Men på en måte hang det veldig sammen også, fordi, selv om det er lang avstand fra verdenspolitikk til stua hjemme i Oslo hvor Thorvald dør, så er det en sammenheng som handler om at Thorvald trodde veldig på internasjonale institusjoner som NATO. Han sa til meg at han intenst ville at jeg skulle få gjennomført det NATO-toppmøtet. Og jeg opplevde nærmest at han ventet på meg, at han holdt ut, sier Stoltenberg til VG fra en billedskjønn park i sentrum av Brussel.

Den siste tiden

Far og sønn Stoltenberg er kjent for å ha et svært nært forhold, og snakket sammen på telefonen stort sett hver eneste dag. Samtalene varte sjelden lenge, forteller Jens. Ofte kunne det bare handle om været, eller hva slags planer hver av dem hadde for dagen.

Praten var likevel viktig, fordi Thorvald hadde evnen til å alltid avsløre på tonefallet til sønnen hvordan det egentlig gikk med han, forteller Jens.« Det var ikke mulig å lure han ett sekund», sier Stoltenberg, og det blinker litt i øyekroken.

– Det som nesten var skremmende, var at den siste tiden merket jeg at jeg også greide å lese hans stemme bedre enn før. Jeg kunne spørre « Hvordan har du det?», og han svarte « jeg har det bra», men jeg hørte at han ikke hadde det bra. Han ble svakere, han ble sliten av å snakke. Og en Thorvald som blir sliten av å snakke – det er nesten helt uvirkelig, sier sønnen.

Første intervju

Dette er første gang Norges tidligere statsminister, nå NATOs generalsekretær, snakker med pressen om farens død.

Familien ønsker å bruke denne dagen til å svare på de mange henvendelsene som har kommet fra media. Etter dette kommer de ikke til å snakke mer i offentligheten om Thorvalds død, før bisettelsen i Oslo Domkirke den 2. august.

Men det å prate om faren, er ikke vanskelig, sier Jens Stoltenberg i møte med VG.

– Thorvald var et menneske som ga mye oppmerksomhet og kjærlighet, men han elsket også å få det. Det var noe han aldri la skjul på. Jeg vet ikke om noen andre som delte så mye som han, både om sorgen rundt Karins bortgang og Ninis død, eller kjærligheten til Anja. Så det å snakke om han er helt i Thorvalds ånd, smiler sønnen.

Thorvald Stoltenberg * Født 8. juli 1931 i Oslo. * Død 13. juli 2018. Han ble 87 år gammel. * Thorvald Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han begynte i Utenriksdepartementet i 1958, tjenestegjorde som diplomat ved flere ambassader, var også internasjonal sekretær i LO i to omganger. * Har vært statssekretær i Utenriksdepartementet, i Forsvarsdepartementet, og i Handelsdepartementet. *Tidligere forsvarsminister og utenriksminister. * I 1990 var han kortvarig FNs høykommissær for flyktninger. Han var FNs fredsmegler på Balkan fra 1993 til 1996. * Fra 1999 til 2008 satt han som president i Norges Røde Kors, den eneste som har sittet i tre perioder. * Ledet et utvalg for å bedre rusomsorgen for de mest hjelpetrengende narkotikaavhengige i Norge. * Var gift med Karin Stoltenberg, som døde i 2012. De fikk tre barn: Camilla Stoltenberg (født 1958), Jens Stoltenberg (født 1959) og Nini Stoltenberg (1963–2014). (Kilde: NTB)

Den siste tiden

– Gikk fortere enn vi trodde

Familien Stoltenberg var forberedt på at det kunne gå mot slutten for Thorvald, men ikke at det skulle gå så raskt som det gjorde, sier Jens.

– Det gikk plutselig mye fortere enn hadde trodd, så jeg skjønte at det hastet med å komme hjem. Jeg avlyste alt jeg hadde av avtaler, kom meg hjem på torsdag, og rakk å få en fin og god samtaletid med Thorvald. Så la han seg til å sove, og døde neste morgen før han egentlig våknet. Så jeg opplevde at han holdt ut til jeg var der. Han var veldig glad da jeg kom, og jeg var veldig glad for at jeg rakk det, sier Stoltenberg.

De siste samtalene gikk rundt barndom, oppvekst, om minner som da Thorvald lærte Jens å sykle, men også om storpolitikk og viktigheten av dialog med Russland, forteller NATOs generalsekretær, med blikket fredelig ut over den grønne Brussel-parken.

JENS STOLTENBERG * NATOs generalsekretær siden 1. oktober 2014. I desember ble Stoltenbergs periode som generalsekretær forlenget med to år. * Født i Oslo 16. mars 1959. * Utdannet sosialøkonom. * Tidligere leder i AUF, vararepresentant til Stortinget, stortingsrepresentant for Oslo, nestleder og deretter leder i Arbeiderpartiet. * Nærings- og energiminister 1993–1996, finansminister 1996–1997. * Den fjerde lengstsittende statsministeren Norge har hatt. Han styrte i to omganger på til sammen 9 år, 7 måneder og 2 dager. (Kilde: NTB)

Like

I et intervju med VG i 2017 sa pappa Thorvald om sønnen : «Vi er ganske like skjønner’u. Han er høy og mørk, jeg er skallet og tykk, men vi er ganske like i tankegangen. Jeg ser jo også at han bruker hendene mer og mer når han snakker, akkurat som meg. Det liker jeg.»

Jens smiler og pauser i et sekund før han svarer.

– Jeg vil aldri kunne kopiere Thorvald, fordi det finnes bare én som han. Men jeg kan la meg inspirere av Thorvald. Jeg er helt sikker på at jeg har lært mye av han, og sikkert mer enn jeg er klar over selv. Jeg har lært viktigheten av kompromiss, og det å forsvare at du tar flere hensyn samtidig. Det er noe av det fineste som finnes i politikken, og kanskje noe av det tøffeste å få til. Thorvald fikk gjort ting, og oppnådde politiske resultater som står igjen etter han. Ofte gjorde han det nettopp ved å sette seg ned og prate med folk.

God med mennesker

Det som virkelig gjorde faren enestående, er hvor god han var med mennesker, forteller Jens Stoltenberg.

Thorvald var akkurat den samme varme hyggelige på internasjonale toppmøter, som hjemme ved kjøkkenbordet, sier sønnen.

– Han har noen menneskelige egenskaper som man ikke kan lære seg. Han husker navnet på sentralborddamen på et sykehjem han besøkte i 1987, og ikke bare det, han husker at datteren hennes har søkt sykepleierutdanningen, og lurer på hvordan det går med henne. Det er helt ubeskrivelig, du tror nesten ikke det er sant, sier Stoltenberg.

Sønnen sier at han knapt vet om noen som hadde så lite sans for protokoll og regler som Thorvald, til tross for farens lange karriere innen diplomati og politikk.

– Selv om han har vært et helt liv i utenrikstjenesten, vet han knapt hvordan du skal titulere folk! Han er helt fjern for det! Han gir folk en klem og sier det som det er, og det har gått bra. Det går bra å bare være seg selv, reflekterer Stoltenberg.

Bisettes 2. august

I uken som har gått har Jens Stoltenberg brukt mye tid på å hente frem de mange gode øyeblikkene far og sønn delte. Videoene Jens la ut på Facebook av samtaler på farens kjøkken, får han til å smile.

– Thorvald er jo et fantastisk morsomt menneske. Han har en ufattelig humor, minnes Stoltenberg.

Jens er glad for at Thorvalds bisettelse holdes et sted hvor det er plass til mange mennesker.

– Det kommer til å være mennesker fra veldig mange forskjellige miljøer og samfunnslag, og det liker jeg. Thorvald kjente folk i inn- og utland, både folk i maktposisjoner, og folk som bor på gaten. Det å samles, minnes, takke og si farvel er en fin ting, og det er viktig at det blir gjort.

Legende

Thorvald Stoltenberg hadde en imponerende lang karriere innen diplomatiet og politikken. Det var som om folket ikke ville gi slipp på han, når han som 84-åring ble valgt inn i bystyret i Oslo, til tross for at han sto oppført helt nederst på Aps liste.

Det at så mange kjente Thorvald, hjelper i sorgarbeidet, forteller Jens. Gjennom hele samtalen denne formiddagen i Brussel, har han omtalt faren Thorvald med «han er», heller enn «han var».

– Det kommer helt sikkert til å ta lang tid å bearbeide dette, fordi selv om jeg helt sikkert burde vært forberedt på det, så var jeg uforberedt. Han var 87 år, men det gikk veldig fort på slutten. Det som er en god trøst, er at det er så mange mennesker som er glad i han, som uttrykker omsorg og medfølelse. Det er av de gangene i livet hvor det ikke er en ulempe å være en kjent person, for det er så mange mennesker som trøster, sier NATOS generalsekretær til VG.