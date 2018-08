PARTYGATE: De greske øyene Kos og Ios er populære feriedestinasjoner for den kommende russen. Dette bildet er fra sistnevnte i slutten av juli. Foto: Odin Jæger, VG

Meldinger om voldtekt av fire norske jenter i Hellas

Publisert: 09.08.18 09:51

Europeiske Reiseforsikring har fått meldinger om fire voldtekter i Hellas de siste ukene. Informasjonsdirektøren sier det er første gang de har fått så mange innmeldinger på så kort tid fra ett land.

De siste ukene har VG vært i kontakt med flere av den kommende russen som har vært på ferie til de greske øyene Kos og Ios. På begge øyene har norske 18-åringer blitt arrestert, siktet for slåssing.

Russen forteller om vold, slåssing, skjenking, doping, overgrep og skremmende episoder som har fått flere av dem som reiste til øya til å avbryte ferien og reise hjem.

Flere voldtekter

Informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikringer, Jon Berge sier til VG at de har fått meldt inn fire voldtekter av unge, norske jenter i Hellas .

– Hvert år får vi meldt inn voldtekter, men vi har aldri fått det i et slikt omfang, på så kort tid og fra kun ett land.

Ifølge Berge har alle de fire meldingene kommet inn de siste to til tre ukene. Alle de fire norske jentene skal være i slutten av tenårene.

– Vi velger nå å si ifra om dette, da vi mener vi har et ansvar for å fortelle om en slik alvorlig utvikling. Det kan være tilfeldig at dette skjer samtidig med alt vi sett i media om festkulturen på de greske øyene, men det er like fullt informasjon som bør frem.

Berge sier skal alle voldtektene ha skjedd i forbindelse med at jentene har vært på byen eller på utesteder i Hellas.

– Dette minner oss om at det skjer svært alvorlige ting på disse party-stedene. Det er derfor viktig at alle som beveger seg ut i dette nattelivet også er klar over at ikke alle vil dem vel. Pass spesielt på at du aldri er alene eller for beruset, sier Berge.

Kan ikke bekrefte anmeldelser

Alle de fire voldtektene skal være anmeldt i Hellas, ifølge Berge, men gresk politi kan ikke bekreftet dette til VG.

Avsnittsleder ved Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon, politiførstebetjent Johan Benitez sier til VG at heller ikke de har mottatt noen meldinger eller anmeldelser av voldtekter i Hellas.

Utenriksdepartementet kan ikke bekrefte at de har fått meldinger om voldtekter av norsk jenter i Hellas, men kommunikasjonssjef i UD, Frode Overland Andersen sier til VG at UD har mottatt flere henvendelser fra norske borgere om uønskede hendelser i Hellas, men at han ikke kan gå inn på hva hendelsen dreier seg om.

Kripos vil vite mer

Ifølge NRK har Oslo politidistrikt bedt Kripos om å opprette kontakt med gresk politi, for å få mer informasjon om den kommende russens festing og slåssing på de greske øyene.

Foreløpig har Kripos ikke fått svar fra det greske politiet.

– Når den kontakten er opprettet vil det være naturlig å kunne stille flere spørsmål, sier presseansvarlig i Kripos Ida Dahl Nilssen sier til VG.