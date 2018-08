Siv Jensen: - Klokt av Per å gå av

Publisert: 13.08.18 15:06 Oppdatert: 13.08.18 15:48

INNENRIKS 2018-08-13T13:06:42Z

Frp-leder Siv Jensen sier at Sandbergs Iran-tur har skapt diskusjon i partiet og at det er klokt av ham å gå av. Nå starter jakten på en ny nestleder.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen møtte pressen kort tid etter at fiskeriminister Per Sandberg trakk seg fra regjeringen . Samtidig meldte Frp-veteranen at han også trekker seg fra sitt verv som nestleder i partiet .

Jensen legger vekt på at hun forstår hvorfor han trekker seg og sier at det er et klokt valg. Hun legger heller ikke skjul på at Iran-turen har vært tema for diskusjon innad i Frp.

– Det er ingen tvil om at mye av diskusjonen som har kommet i kjølvannet av Iran-turen - har kommet som diskusjoner innad i partiet. Det skyldes først og fremst partiets syn på Iran. Vår linje der er helt ufravikelig. Jeg har opplevd at også Per har prøvd å gi uttrykk for at han deler den linjen, men det har skapt debatt, sier Jensen under møtet.

– Viktig for partiet

Jensen sier at hun tok Per Sandberg har hatt et godt samarbeid helt siden hun tok over som Frp-leder i 2006, og at han har vært en viktig nestleder for henne.

– Han har vært viktig for Frp og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats over mange år. Det blir et stort rom å fylle, understreker hun.

Hun takker Sandberg for innsatsen han har gjort for partiet og for regjeringen.

På spørsmål fra VG om hvor mye press Sandberg har fått fra Jensen i saken, svarer hun:

– Det er Per Sandberg selv som har kommet frem til dette. Jeg har selvsagt hatt samtaler med ham, men det er hans konklusjon. Dette er en sak som har utviklet seg over tid, men han kom altså til denne konklusjonen, sier Jensen.

Åpent nestlederverv

Det betyr at det åpner seg et nestleder-verv i partiet. Partiets sentralstyre skal konstituere en ny nestleder i september.

– Deretter kan landsstyret eventuelt velge å forlenge det frem til oktober.

På spørsmål om Sylvi Listhaug er en aktuell kandidat til vervet, svarer partilederen at hun ikke ser bort fra det.

– Sylvi er en flott politiker som jeg samarbeider godt med.

VG har prøvd å få en kommentar fra Sylvi Listhaug på om hun vil ta kampen for vervet. Hun er for tiden i Sør-Afrika og kan ikke kommentere saken, opplyser Espen Teigen.

Det er den omstridte ferieturen Per Sandberg dro på i juli med kjæresten Bahareh Letnes som er bakgrunnen for at han trekker seg som statsråd. Han har brutt regjeringens retningslinjer ved å ikke melde om turen før han dro og for å ha tatt med seg tjenestetelefonen, trass PSTs råd.

På spørsmål om hun vil ha en PST-gjennomgang av Letnes sine forhold, svarer Jensen:

– Dette er først og fremst en vurdering som gjøres av SMK, og ikke av meg. Jeg får mye informasjon i kraft av å være medlem av regjeringen, men ikke alt. Det er SMK som har hovedansvar.