Mirakelpredikantene vil ikke stanse reklamen - risikerer millionbøter

Dette skriver Forbrukertilsynet i brev til predikantene:

* I markedsføringen brukes det påstander og vitnesbyrd om at forbønn fra Tom Roger Edvardsen kan helbrede konkrete sykdommer og lidelser, også alvorlige sykdommer og lidelser som Kols og Schizofreni.

Forbrukertilsynet finner at praksisen er i strid med forskrift om alternativ behandling av sykdom § 2 andre og tredje ledd.

* Misjonen Jesus Leger markedsfører flere steder at man behandler kreft. Vitnesbyrdene på hjemmesiden «Kreftkulen forsvant», «Miraklet i mitt liv – Legedom nr. 3 – 2018», «Miraklet i mitt liv – Legedom nr. 1 – 2018» og «Enok hadde kreft i skjelettet: – Nå er jeg kreftfri!» gir tydelig inntrykk av at kreft kan behandles og helbredes gjennom behandlingen fra Misjonen

Jesus Leger – forbønn fra Svein-Magne Pedersen. (...) Kreft er en alvorlig sykdom, og kun kan behandles av helsepersonell, jf. albhl. § 7 første ledd.

Etter forskriften § 2 tredje ledd er det som nevnt forbudt å markedsføre behandlingsformer eller behandling av sykdommer eller lidelser som alternative behandlere ikke har lov til å utøve eller behandle. Forbrukertilsynet finner at ovennevnte markedsføring er i strid med forskriften § 2 tredje ledd, jf. albhl. § 7.