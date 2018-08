NAIVT: Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener det er naivt av Norge og ikke ta følgene av at USA og Australia nå strammer inn kinesisk involvering i utbyggingen av mobilnettet. Foto: Brian Cliff Olguin

Sp kritiske til mobilgigant: – Ingen grunn til at Norge skal være mer naive enn andre

INNENRIKS 2018-08-27T20:21:12Z

USA og Australia har bannlyst kinesiske Huawei som leverandør for sine mobilnett. Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener Norge bør vurdere å gjøre det samme.

Publisert: 27.08.18 22:21

– Nå har vi hatt et ramaskrik uten like over én mobiltelefon. Da bør vi ha en bekymring rundt et helt mobilnett, sier Vedum til VG.

I Canada er det nå en diskusjon rundt konsekvensene av å gi kinesiske selskaper viktige oppdrag innenfor teknologi og infrastruktur, og både USA og Australia har nektet Huawei delaktighet i utbyggingen av mobilnettet.

Her til lands er Huawei tungt representert i begge våre to største mobilnett – Telenor og Telia, og jobber nå tett med operatørene inn mot neste generasjons 5G-nett.

Bakgrunn : Huawei stenges ute i flere land – i Norge får de store kontrakter

Frykter kinesisk etterretningslov

Bakgrunnen for australsk og amerikansk boikott beror blant annet på Kinas lovgivning fra 2017, som sier at «enhver organisasjon eller medborger skal støtte og samarbeide med landets etterforskningsarbeid». Med andre ord et krav om å bistå kinesisk etterretning.

Den konklusjonen støttes også av Stortingets utredningsseksjon (som gir faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer red.anm.), som etter en bestilling fra Senterpartiet i sommer utarbeidet en rapport om nye lover og nasjonal sikkerhet i Kina.

– I land som tradisjonelt har stått oss nært er debatten på full fart opp. Det er ingen grunn til at Norge skal være mer naive enn andre land, sier Vedum.

Han mener mobilnettet er et politisk ansvar, og vil i høst fremme forslag til en stortingsmelding for å sikre nasjonalt eierskap til teknologi, infrastruktur og bedrifter. Vedum ønsker også full behandling av hvem som skal eie nøkkel-infrastruktur, som for eksempel telenettet.

– Vi kan ikke gi kinesiske interesser tilgang til teknologi, infrastruktur eller bedrifter i Norge, som kan være nyttig for kinesisk etterretning, sier Vedum.

– Er det den miste tvil om at Kina gjennom kontroll av 5G-nettet kan få kontroll over informasjonsflyt og ting som kan være sensitivt for norsk sikkerhet og beredskap, bør de stenges ute.

Utarbeider ny sikkerhetslov

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere uttalt til Tek.no at mobilnettene skal ha en «forsvarlig sikkerhet» i henhold til ekomloven, og at det gjøres jevnlige vurderinger knyttet til hvilke deler av kommunikasjonsnett og tjenester som skal underlegges sikkerhetsloven.

– I tillegg inneholder sikkerhetsloven leverandørkrav. Ny sikkerhetslov med tilhørende forskrifter skal etter planen tre i kraft fra neste år, var blant det ministeren sa til Tek.no.

Solvik-Olsen utviste også en viss skepsis for kinesisk involvering, og forsikrer at departementet vurderer flere mulige tiltak for å sikre norske mobilnett.

– Vi gjør våre egne vurderinger, men følger løpende utviklingen internasjonalt.

– Grunn til å være noe mer skeptisk

Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Høyres Helge Orten, forteller at han er tilfreds med svaret fra Solvik-Olsen og tiltakene skissert til ny sikkerhetslov.

– Problemstillingen åpner imidlertid for spørsmål knyttet til infrastruktur, hardware og systemer som leveres til offentlig sektor, og det er noe vi vil følge opp i tett samarbeid med departementet, sier Orten.

Han legger også til at det på generelt grunnlag er grunn til å være «noe mer skeptisk» til leverandører fra såkalt høyrisiko-land – altså land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Vedum mener regjeringen skyver ansvaret fra seg, og sier det vil være en fordel om regjeringen gikk inn for en leverandør fra et land der det foreligger et slikt samarbeid.

SV sier til VG at også de ønsker å stille spørsmål til samferdselsministeren angående saken, men har ikke anledning til å kommentere saken ytterligere mandag.

Mener frykten er ubegrunnet

Huawei Norge understreker at de er et privateid selskap, og sier at det ikke er noen grunn til å frykte at kinesiske myndigheter skal bruke deres produkter til å skaffe informasjon.

– Huawei vil aldri tillate noen lands myndigheter å gjennomføre den type aktivitet gjennom våre produkter og tjenester. Vi forholder oss til de rettslige spilleregler som finnes og det er svært viktig for vårt omdømme at vår integritet på dette området ikke blir kompromittert. Vi drifter heller ikke kundenes løsninger og har stor tiltro at deres sikkerhetstiltak også baserer seg på deres risiko og sårbarhetsvurderinger, sier cyber security officer i Huawei Norge, Tore Larsen Ordreløkken.