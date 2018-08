FEIL TIL STORTINGET: Statsminister Erna Solberg (H) har erkjent at hennes tidligere justisminister Andersen Anundsen (Frp) ga feil informasjon til Stortinget om terrorsikring. Nå viser det seg at feilen ble gjentatt. Foto: Trond Solberg

Feilinformerte to ganger om terrorsikring

INNENRIKS 2018-08-28T14:14:59Z

To ganger ga eks-justisminister Anders Anundsen (Frp) feil informasjon til Stortinget om at alle objekter i justissektoren var sikret mot terror – til tross for at Politidirektoratet hadde varslet at dette ikke stemte.

Publisert: 28.08.18 16:14 Oppdatert: 28.08.18 16:36

I Stortingets høring mandag sa politidirektør Odd Reidar Humlegård at han varslet Justisdepartementet både muntlig, via e-post og til slutt i et formelt brev datert 20. november 2015, om at departementet hadde feilinformert Stortinget i statsbudsjettet.

VG kan nå avsløre at daværende justisminister Anundsen gjentok den samme feilinformasjonen til Stortinget så sent som i april 2016, fem måneder etter at Politidirektoratet gjorde anskrik.

Samtlige var sikret

Våren 2016 hadde stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) spurt justisministeren om status for terrorsikring.

Slik svarte Anders Anundsen :

«Justis- og beredskapsdepartementet informerte i desember 2014 NSM om at samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet.»

Og han la til:

«Til tross for at noen av sikringstiltakene er midlertidige i påvente av permanente tiltak er jeg veldig fornøyd med det arbeidet som er utført».

I Stortingets kontrollhøring mandag ble det fastslått at dette var feil, slik også statsminister Erna Solberg (H) slo fast overfor VG sist fredag.

Feilinformasjon er alvorlig

– Stortinget vil alltid se svært alvorlig på feilinformasjon, og jeg merker meg at dette ikke ble rettet opp selv om Politidirektoratet varslet både skriftlig og muntlig, sier Dag Terje Andersen (Ap), leder i Stortingets kontrollkomité, til VG.

– Mandagens høring dokumenterte at det var rot i Justisdepartementet, og VGs opplysninger forsterker dette inntrykket av rot. De ga ikke riktig informasjon til Stortinget, og åpenbart heller ikke til statsministeren som leder Regjeringens Sikkerhetsutvalg, sier Andersen.

Komiteen bestemte tirsdag at det skal holdes en ny, lukket høring om Riksrevisjonens kritiske rapport om objektsikring, etter mandagens høring.

POD gjorde anskrik

Politidirektoratet har nå avgradert det hemmeligstemplede brevet de sendte til Justisdepartementet 20. november 2015, der de tar opp feilinformasjonen i statsbudsjettet:

«POD vil med dette brevet gjøre Justisdepartementet oppmerksom på at politiets skjermingsverdige objekter ikke er ferdig sikret i henhold til krav som følger av forskrift om objektsikkerhet», heter det i brevet fra POD.

Skrev tilleggssvar

Tre uker etter at eks-justisminister Anundsen gjentok feilen, fikk imidlertid Hårek Elvenes et nytt brev fra Anundsen.

Og for første gang erkjenner justisministeren at det likevel er store mangler med objektsikringen.

Da skriver Anundsen tilbake til Elvenes at han er «gjort kjent med at etterlevelsen av Instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er tilfredsstillende, etter at Riksrevisjonen har gjennomgått deler av dette feltet.»

Ga ordre om prioritering

«Departementet vil presisere overfor direktoratet at skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven skal prioriteres. Dette innebærer at det skal utarbeides sikringsplaner og utpekes sikringsstyrker for hver av disse objektene. Planene som utarbeides skal være dynamiske og ha en klar prioritering av hvilke objekter som skal sikres ved ulike scenarioer. Det skal også gjennomføres jevnlige øvelser i politidistriktene hvor bistand av sikringsstyrker fra Forsvaret øves», la Anundsen til.

– Jeg husker at jeg ble beroliget etter tilleggssvaret, om at justisministeren ville følge dette tett opp, sier Elvenes til VG nå.

– Fikk du og justiskomiteen vite at Stortinget var feilinformert om at alle objekter i justissektoren var sikret?

– Det klarer jeg ikke å huske nå, så lenge etterpå, sier Elvenes.

To av 12 er sikret

Justisdepartementet har ikke besvart VGs spørsmål om hvorfor PODs varsel om feilinformasjon ikke ble fulgt opp høsten 2015 og fram til våren 2016.

I mandagens høring opplyste justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at bare to av politiets 12 skjermingsverdige objekter er ferdig grunnsikret etter forskriften. De øvrige vil etter planen være ferdig sikret i løpet av 2020.