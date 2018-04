2021? De håper begge å vinne tilbake regjeringskontorene i stortingsvalget i 2021. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er uaktuelt å hente statsråder fra PR-bransjen – men vil ikke stille det som et krav til Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) dersom de havner i regjering sammen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Senterpartiet vil ha PR-nekt, men ikke for Ap

Publisert: 05.04.18 21:55

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er uaktuelt for ham å sitte i en regjering hvor det hentes statsråder for PR-bransjen. Men det gjelder bare for hans eget parti.

Sp-lederen har bedt Norges ferske justisminister Tor Mikkel Wara legge kortene på bordet og offentliggjøre den hemmelige delen av kundelisten i PR-byrået First House.

Han har reagert sterkt på at Erna Solbergs regjering nå tar inn en PR-topp. Og Sp-lederen har gjort det klart at «så lenge jeg leder Sp er det uaktuelt at en regjering der vi er med skal hente folk fra PR-byråer».

Han presiserer nå imidlertid at det bare gjelder for sine egne Sp-statsråder – og at de kan sitte i regjering med andre partier som har PR-statsråder.

– Det får Ap svare for selv

Justisminister Tor Mikkel Wara ble hentet inn i regjeringen etter å ha vært ute av politikken i over 20 år. Flere Ap-topper har gjennom årene forsvunnet ut til PR-bransjen, som tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen og tidligere Ap-topp Morten Wetland .

Sp-lederen mener det er problematisk om personer som har vært i den bransjen blir hentet rett inn til å ta avgjørelser som statsråd eller statssekretær. Men han vil ikke kreve at Ap lar være.

– Du kan leve med å være med i en regjering hvor Ap har statsråder fra PR-bransjen?

– Jeg vil mene at det er uklokt, spesielt på statsrådsnivå, men det må de velge selv. Jeg får styre mitt parti og det vi står for, og så får andre partiledere stå for det vi står for. Folk som stemmer på Sp vet altså det, sier Vedum til VG.

– Du vil ikke stille det som krav til Ap før et eventuelt regjeringssamarbeid?

– Nei, det for Ap svare for selv, hva de mener er riktig. Jeg svarer for det jeg mener er rett, sier Vedum.

Arbeiderpartiet hadde torsdag ettermiddag og kveld ikke anledning til å kommentere saken.