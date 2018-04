FULL KRASJ: Bane Nor påpeker at Stortinget har lagt opp til at for mange Intercity-strekninger skal bygges ut på én gang – og at å gjøre det er irrasjonelt. Foto: JAN OVIND, VG

Intercity-striden på Østlandet: Bane Nor kaller tidsplanen for utbygging helt irrasjonell

Publisert: 09.04.18 05:42

Bane Nor forventer at Jernbanedirektoratet vil lytte til deres råd om å forsinke store deler av Intercity-utbyggingen. Mandag får pendlerne fasiten.

Det er knappe to måneder siden Bane Nor kom med en oppsiktsvekkende nyhet til pendlerne på Østlandet : De mener InterCity-utbyggingen bør utsettes flere år – stikk i strid med det Stortinget har vedtatt – så pendlerne må smøre seg med tålmodighet før de får kortere togreiser.

Siden har dette forslaget ligget inne hos Jernbanedirektoratet – og mandag kommer deres dom.

Bane Nor forventer at Jernbanedirektoratet vil lytte til deres råd – og da må pendlerne i en rekke byer i så fall belage seg på forsinkelser.

Her kan du se hvordan reisetiden i teorien skulle reduseres:

Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss skulle ifølge Stortingets vedtak alle få raskere togforbindelse til Oslo innen 2024. Bane Nor mener det ikke går an.

– Vi forventer at de i stor grad lytter til våre råd, men at de også har egne meninger, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, til VG.

– Vi så at det var hele seks nye strekninger som skulle være ferdig til 2026, og det er helt irrasjonelt. Vi mener det eneste fornuftige er å fordele dette utover, sier han.

Bane Nor foreslår år 2026 for Hamar, 2027 for Fredrikstad (fordi utbyggingen til Seut utsettes) og 2025 for Tønsberg. Sarpsborg utsettes fra 2026 til 2029

Solvik-Olsen mener tid ikke kan trumfe alt

Bane Nor har påpekt at Intercity-utbyggingen kan bli veldig dyr hvis så mange strekninger skal bygges ut samtidig. At det vil legge press på anleggsmarkedet og presse prisene opp. I tillegg påpeker de at det vil bli buss for tog veldig mange steder samtidig – og trolig da stor misnøye blant pendlerne.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier tid ikke kan trumfe alt i utbygginger. Og vil ikke gå ut og si at han skal presse på for likevel å få til 2024.

– Som politiker vil ikke du presse på for å rekke 2024 fordi det kommer til å koste mer?

– Jeg vil at vi skal sørge for å bygge alle jernbaneprosjektene vi skal, svarer Solvik-Olsen.

– Jeg har selvsagt lyst til å ha resultat så fort som mulig. Men hvis det gjør at du må utsette byggingen på en annen strekning fordi du har brukt opp pengene på en dårlig konkurransesituasjon, eller at du opplever misnøyen under byggeperioden blir så stor at det tar opp hele energien, tenker jeg at det viktigste at vi får best mulig jernbane for pengene. Ikke at tid trumfer alt, svarer Solvik-Olsen videre.

Sender forslaget ut på høring nå

Ap har kalt Intercity-planen for skandaløst dårlig planlegging – og bedt samferdselsministeren sørge for at fristene holdes. Det kan imidlertid bli dyrt, ifølge Bane Nor.

Jernbanedirektoratet sender mandag sitt forslag til hvordan dette skal løses ut på høring. Etter høringen skal regjeringen se på saken.

– Hva vil du si innbyggerne i byene som på mandag kan bli møtt med en utsettelse?

– For det første: Vi utsetter ingen prosjekter som Stortinget har vedtatt bygging av. Det er ingen prosjekter som er i gang som utsettes, sier samferdselsministeren.

– Dette er prosjekt som Bane Nor har fått ressurser til å kunne gå inn i og se på grunnforhold i. Og når vi ser på omfanget og totaliteten, ser vi at vi kanskje skal bruke bitte litt mer tid noen steder så vi unngår overraskelser etter vi har startet, svarer Solvik-Olsen.