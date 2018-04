SKJØT UTENFRA: Flere tomhylser er funnet utenfor leiligheten, opplyser politiet. Foto: Helge Mikalsen

Fjellhamar-nabo: Hørte rop om hjelp

Publisert: 04.04.18 08:46

En nær nabo til leiligheten som ble beskutt på Fjellhamar forteller til VG at man hørte skudd i området i natt.

To personer ble natt til onsdag alvorlig skadd etter at leiligheten de befant seg i ble beskutt. De første meldingene kom rundt 00:49.

VG har snakket med flere av naboene i nærheten. Ifølge naboene har politiet besøkt adressen flere ganger i forbindelse med bråk.

En forteller om skudd.

– De ropte etter hjelp, sier naboen til VG.

Naboen forteller at noen ropte på hjelp utenfør døren, men at naboenikke turte å åpne. Flere naboer forteller at de ikke har fått sove etter hendelsen.

Totalt befant det seg sju personer i leiligheten som ble beskutt, seks voksne og ett barn. Politiet leter etter en mørk Mercedes, som ifølge vitneopplysninger forlot stedet i full fart.

– Det er grunn til å tro at gjerningspersonen har stått utenfor, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Skaftnes, til VG rett før 01.30.

Vil undersøke mulig gjengoppgjør

Det foreligger ikke opplysninger om antall gjerningspersoner, men ifølge NTB mistenker politiet et gjengoppgjør.

Til VG sier Skaftnes at de ikke utelukker det, men at det er for tidlig å spekulere.

– Det er ikke dagligdags at det blir skutt med våpen utenfra og inn til personer som sitter i en leilighet. Det er ikke slike tilstander vi har i Norge, så det er grunn til å tro det er en foranledning. Gjengproblematikk og Oslo er noe man helt sikkert også vil se på, sier han.

Innsatsleder Knut Hammer ved Øst politidistrikt forteller til VG like over 02 at en leilighet med åpen dør møtte politiet da de kom til stedet.

– Vi gikk inn og fant to personer som var skutt. De var bevisste og familiemedlemmer gjorde førstehjelp på disse. Vi fikk raskt inn ambulansepersonell som tok over førstehjelp, og nå er de fraktet til sykehus, sier han.

