FIKK PRIS: «Den mørke hemmeligheten» ble publisert i VG Helg lørdag 11. juni 2016. Foto: Faksimile VG Helg

Fritt Ords Pris til journalistene i Tysfjord-saken

Publisert: 04.04.18 09:39 Oppdatert: 04.04.18 10:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-04T07:39:14Z

Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta får Fritt Ords Pris 2018 for Tysfjord-saken i 2016.



Dokumentarreportasjen «Den mørke hemmeligheten» ble publisert i VG juni 2016. Den forteller en flere tiår lang historie om overgrepskultur i Tysfjord i Nordland.

«Den mørke hemmeligheten» kan du lese her

– Saken er et spesielt godt eksempel på omfattende, undersøkende journalistikk med store samfunnsmessige følger. Den kan være en inspirasjon i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i en pressemelding.

Frilansjournalistene Harald Amdal og Kenneth Hætta startet arbeidet i en masteroppgave ved Høgskulen i Volda, før tidligere VG-journalister Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen ved VGs Tromsø-kontor ble hektet på saken i 2014. De fire prisvinnerne arbeidet så videre med saken i nær to år.

Til VG sier Henriksen at det er stas å bli belønnet for arbeidet.

– Det er selvfølgelig stor stas. Og overraskende også må jeg si, det er tross alt to år siden publisering. Det er fint å bli belønnet for jobben man har gjort, men den største belønningen er jo at det blir satt søkelys på saken, sier han.

Han fikk vite om utdelingen like før påske, men ble bedt om å «holde munn» frem til offentliggjøringen i dag.

Frilansjournalist Harald Amdal underviser i dag journaliststudenter ved OsloMet og Høyskolen Kristiania, blant annet om tillitsbygging i møte med intervjuobjekter.

– Jeg setter pris på at Fritt ord velger å rette oppmerksomhet mot tillitsarbeid, som er så viktig i journalistikken. Tysfjord-saken understreker viktigheten i det arbeidet. Under arbeidet med denne saken var det ikke nok å spørre, man måtte gjøre seg fortjent til informasjon. Det var viktig å være bevisst på egen adferd, og ikke alltid bare dure fram, forteller han.

– Prisen er absolutt ikke noe jeg forventet å få, sier Amdal.

Tidligere VG-journalist Eirik Linaker Berglund sier at prisen er en stor ære og en positiv overraskelse.

– Det er en stor anerkjennelse for den jobben vi gjorde, og ikke minst for den innsatsen som ble lagt ned i Tysfjord - fra de som sto fram. Så vi deler prisen med alle i Tysfjord, sier han til VG.

Førte til etterforskning

Etter at saken var publisert ble det satt i gang etterforskning, og resultatene fra denne ble offentliggjort av politiet i november i fjor:

151 seksuelle overgrepssaker var avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år. Overgrepene fant sted mellom 1953 og august 2017. Fra desember 2017 har dommene begynt å komme i rettsvesenet, med lange fengselsstraffer.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse., med en premie på 400.000 kroner. I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.