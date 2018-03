SLÅR TILBAKE: Advokat Ole Andreas Thrana har engasjert en egen advokat etter å ha blitt klaget inn til Advokatforeningen for brudd på god advokatskikk. FOTO: LISE SKOGSTAD

Truer med rettssak etter VG-artikkel

Barnevernsadvokat Ole Andreas Thrana er klaget inn til Advokatforeningen for å ha sendt private meldinger og seksualiserte videoer til en kvinnelig klient. Nå truer han med rettssak og krav om erstatning.

I begynnelsen av mars i år omtalte VG innholdet i en rekke meldinger mellom barnevernsadvokaten Ole Andreas Thrana og en småbarnsmor i 30-årene fra Østfold over en periode på flere måneder i fjor.

Småbarnsmoren hadde engasjert advokaten som prosessfullmektig i forbindelse med en barnefordelingssak, og hadde derfor jevnlig kontakt med ham − blant annet på chattetjenesten Messenger.

En rekke av meldingene var sendt om kvelden og med privat innhold .

– Han utnytter en sårbar klient

Barnevernsadvokaten sendte også minst to videoer av nakne damer i ulike positurer og et nakenbilde av seg selv fra en ferietur til Hellas.

I tillegg fleipet advokaten om betaling i natura for oppdraget og at han skulle ha stilt opp som småbarnsmorens superelsker − om hun ikke var klienten hans.

I et intervju med VG erkjente Thrana at han burde ha hatt større avstand til klienten. Samtidig uttalte advokaten at meldingene var av privat karakter og at han kun svarte med samme sjargong som småbarnsmoren.

Om lag to uker før barnefordelingssaken skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i februar i år, byttet småbarnsmoren prosessfullmektig − til advokat Signe Blekastad.

Den nye advokaten ble rystet da hun fikk se innholdet i meldingene mellom småbarnsmoren og hennes tidligere advokat. Blekastad klaget derfor inn Thrana inn til Advokatforeningen for brudd på god advokatskikk.

– Jeg synes det er helt forkastelig at en offentlig oppnevnt prosessfullmektig utnytter en sårbar klient. Jeg har aldri opplevd lignende. Man flørter ikke med klienter i meldinger, sa Blekastad til VG.

Slår tilbake

Klagen ligger for tiden til behandling hos Advokatforeningen, men nå har saken tatt en ny vending:

Thrana ba nylig om bistand fra advokatkollega Per Danielsen, som truer med å klage inn småbarnsmorens nye prosessfullmektig til Advokatforeningen og mulige rettslige skritt.

I en e-post – som Danielsen sendte til advokat Blekastad natt til 14. mars – lister han opp en rekke mulige regelbrudd:

Klientnapping: Danielsen ber Blekastad om å redegjøre for hvordan hun kom i kontakt med småbarnsmoren og omstendighetene rundt småbarnsmorens valg om å bytte advokat.

« Du vurderes innklaget til DNA for såkalt klientnapping og opptreden til skade for klienten. », skriver Danielsen i e-posten.

– Det var en venninne som reagerte på oppførselen og arbeidet til Thrana og krevde at jeg byttet advokat. Jeg var først i kontakt med en annen advokat, som ikke hadde tid til å ta saken. Vedkommende satte meg derfor i kontakt med Blekastad, sier småbarnsmoren til VG.

– Stygt gjort

Manglende varsel: Danielsen ber også om en redegjørelse for hvorfor klagesaken mot Thrana ble initiert.

« ... uten å varsle ham om det først. Som de etiske regler fastslår, skal varsel gis først. Også dette forhold vurderes innklaget. », skriver Danielsen i e-posten.

VG-intervju: Blekastad uttalte til VG at hun syntes oppførselen til Thrana var «helt forkastelig» og at han hadde utnyttet en sårbar klient.

« Din opptreden her ser ut til å skade advokatstandens anseelse samtidig som dine utfall synes å innebære overtredelse av de kollegiale regler i advokatforskriften. Jeg ber derfor om kommentarer også til disse forhold. », skriver advokaten i e-posten.

− Vi vil ikke prosedere saken mot Blekastad i media. Det jeg kort kan si er at hun har fremstilt alt om Thrana kraftig ute av sin sammenheng. Det var veldig stygt gjort, så det skulle bare mangle om hun ikke får en reaksjon, sier Danielsen, og fortsetter:

− Jeg registrerer med interesse at hun på nytt går til media uten å svare på det varselet hun har fått fra oss. Å skyve media foran seg er bare ynkelig og sier det meste. VG gjør ikke annet enn sin jobb ved å omtale saken, men Blekastad misforstår hvis hun tror hun får sympati med sin medieopptreden, etter at vi har påvist at hun har gått over staur og vegger mot en kollega.

– Fått skade på sitt omdømme

Danielsen mener også at artikkelen i VG er alvorlig av andre årsaker, deriblant overtredelse av skadeerstatningsloven,

« Advokat Thrana har nå fått skade på sitt omdømme, hvilket igjen vil gå utover den tillit han trenger i sin næringsvirksomhet. Det varsles derfor at rettslige skritt vil kunne bli innledet mot deg. », skriver advokaten i e-posten, som også fremsetter krav på erstatning og oppreisning, uten å nevne noen konkrete summer.

« Du oppfordres herved til å ta stilling til kravene og grunnlaget for det. (...) Du bes merke deg og etterleve kravene. »

Til slutt i e-posten opplyser Danielsen om at han ønsker svar på de påståtte regelbruddenen innen to uker.

« Høres intet innen nevnte frist, varsles at klage til DNA og rettslige skritt vil kunne bli innledet uten ytterligere varsel, med dertil hørende saksomkostningskrav rettet mot deg. »

− Jeg står ved min uttalelse. Min klient har fremmet klage på advokat Ole Andreas Thrana til Advokatforeningen, så får de vurdere den. Jeg har ellers ingen kommentarer, sier advokat Signe Blekastad til VG i dag.

Advokat Ole Andreas Thrana ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

