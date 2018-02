UNDERHOLDT: En gruppe barn og unge sang viser på samenes nasjonaldag i idrettshallen på Tana bru. Foto: Terje Mortensen

Byttet navn til samisk nasjonaldag over natten

TANA/VADSØ (VG) Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark våknet til samefolkets dag . Så strøk hun ut navnet på dagen i talen sin til fordel for samenes nasjonaldag . Og erklærte navnestriden for avblåst.

– Jeg har kalt dagen for samefolkets dag inntil i dag. Så hørte jeg et intervju med sametingspresident Aili Keskitalo på radioen. Hun ville at alle kalte dette for samenes nasjonaldag , så forandret jeg det, sier Vassvik til VG.

Hun holdt tale på Kooperativet i Vadsø i ettermiddag, og flere steder i Finnmark ble samenes nasjonaldag markert med feiring og fest.

– Det dreier seg om å være stolt av egen identitet

25 år etter den første markeringen av det som den gang ble kalt samefolkets dag , møttes samene Viktor Trosten (63) og Josef Somby (77) til markering i idrettshallen på Tana bru. På menyen sto reinkjøtt, bidos og kaker av alle slag.

Trosten mener benevnelsen samefolkets dag bør gravlegges en gang for alle. 6. februar er samenes nasjonaldag , fastholder mannen fra Arbanakjohka. Han har i likhet med Josef Somby iført seg festplagget samekofte, og er tilfreds med at barna rundt ham har samisk identitet, synger samiske sanger og kan snakke samisk.

– Mye dreier seg om å være stolt av sin egen identitet. Slik var det ikke for noen tiår siden. Nå er det helt naturlig og slik det skal være, sier Trosten.

Josef Somby er enig: – Det skal hete samenes nasjonaldag . Ingen tvil om det, sier han.

Ingen nasjon, men et samlet folk

Trosten har mer på hjertet. Han svarer raskt da VG spør om man ikke må ha en nasjon å vise til når man skal markere en nasjonaldag.

– Nasjon betyr folk, eller mennesker med en felles identitet. Samene er et folk med en egen nasjonaldag for samer i fire nasjoner, svarer Trosten.

Også leder av samenes eget idrettslag i Tana, Juhan Niillas Wigelius (38), mener samenes nasjonaldag er kommet for å bli.

– Det mener jeg er det riktige navnet på dagen. Vi har ikke en egen nasjonal stat, men er et samlet folk. Men også jeg har begynt å snakke om samenes nasjonaldag først de siste årene, sier Wigelius.

Han er hovedansvarlig for feiringen på Tana bru, og får spørsmål om det er mer drikkevarer på lageret mens han bærer inn kveldens største marsipankake på kjøkkenet.

Ap-Pedersen holder fast

Etter gjentatte forsøk fant vi kun én person under feiringen som fastholdt på samefolkets dag som navn på dagen.

Tidligere nestleder i Ap, Helga Pedersen er fra Vestertana. Hun møtte selvsagt opp på markeringen av 6. februar på Tana bru sammen med familien. Hun er den første VG møter som holder fast på å si samefolkets dag.

– Det er viktig å feire denne dagen fordi Norge besto opprinnelig av to folk – det norske og det samiske. Samene har opplevd mange år med undertrykking og fornorskning, men har kommet seg gjennom det.

– Sier du samefolkets dag eller samenes nasjonaldag ?

– Jeg sier samefolkets dag , men jeg reagerer ikke på det andre. Det er mye viktigere å diskutere hvordan vi kan styrke barnas språkopplæring i samisk, sier Helga Pedersen, også hun selvsagt iført kofte som resten av familien.

Støtte fra språkdirektør

I tillegg til at sametingspresidenten har brukt dagen til å spikre fast at samenes nasjonaldag er navnet på den 6. februar, så får brukerne også støtte fra Språkrådet.

– Vi anbefaler å bruke den benevnelsen som sametinget går inn for, nemlig samenes nasjonaldag , sier språkdirektør Åse Wetås i Språkrådet til VG.

– Bør samefolkets dag vrakes en gang for alle?

– Det er ikke så dumt å samles om en felles benevnelse på en dag, og vi støtter altså samenes nasjonaldag , svarer Wetås.