OMSTRIDT: Hadia Tajiks opptreden under partiets behandling av Giske-varslene har skapt diskusjon. Foto: Solberg, Trond

Ap-Tajik: Avviser at hun deltok i prosessen mot Giske

Publisert: 08.02.18 21:39

INNENRIKS 2018-02-08T20:39:49Z

Hadia Tajik vil ikke kommentere om hun nå er Aps kronprinsesse. Hun forsikrer at hun ikke har deltatt i noen prosess mot Trond Giske.

Vi sitter på kontoret til Hadja Tajik. 3 etasje på Stortinget - vinduer ut mot Egertorget. Det er tid for å se tilbake - og frem:

Hun seiler videre som Aps eneste nestleder, etter at henne fremste rival, Trond Giske , måtte gå av som nestleder etter at ledelsen i flere saker konkluderte med at han har brutt partiets regelverk om seksuell trakassering.

Giske har bestridt flere av varslingene og har gått langt i å antyde at han han vært utsatt for en ufin prosess. Hans samboer, Haddy Njie, sier han er gjort rettsløs.

Ikke deltatt

Hun ser oss rett i øynene når hun svarer på vårt spørsmål om hun har deltatt i noen prosess mot Trond Giske.

– Nei, det har jeg ikke. Det er partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som har håndtert disse sakene og jeg opplever at de har opptrådt på en ryddig måte.

– Giske er tilbake i manesjen lørdag i Orkdal: Synes du det er det en vel kort rehabiliteringsperiode?

– Det har jeg ingen mening om. Han skal tilbake i stortingsgruppen og det vil partiledelsen legge tilrette for.

– Når du ser tilbake på Giske-saken; synes du den har vært ryddig og at utfallet måtte bli som det ble?

– Det er Jonas og Kjersti som har håndtert den saken og konkludert.

Ikke kronprinsesse

– Du er nå eneste nestleder og naturlig kronprinsesse når Jonas en gang vil gi seg?

– Jeg håper at han ikke gir seg i uoverskuelig fremtid.

– Folk tenker jo at du er favoritt, nå som den andre nestlederen har trukket seg?

– Jeg ser frem til å jobbe for og med Jonas både foran kommunevalget i 2019 og stortingsvalget i 2021. Jeg er opptatt av å ivareta det vervet jeg har i dag, på en skikkelig måte.

Hennes parti har opplevd og opplever en av sine verste tider: Det sviende valgnederlaget, Metoo, varslere, intern strid, Giskes fall og katastrofale meningsmålinger langt ned på 20-tallet, ja sogar noen under 20 prosent.

– Er politikk fremdeles gøy?

– Over de ti årene jeg har hatt nasjonale verv, så har det gjennomgående vært gøy. Jeg må ærlig innrømme at det stort sett ikke har vært slik det siste halve året: Det har vært tøft.