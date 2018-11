GRILLET: - Regjeringen arbeider ikke for å endre abortloven, har statsminister Erna Solberg (H) sagt i Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Mener statsministeren feilinformerte Stortinget om abortloven, etter erkjennelse fra departementet

SV-leder Audun Lysbakken mener statsminister Erna Solberg (H) feilinformerte Stortinget da hun sa at den sittende regjeringen ikke arbeidet for å endre abortloven, samtidig som helseministeren ba sitt eget departement om råd.

– Vi mener det er alvorlig og en opplagt sak for kontrollkomiteen, sier Lysbakken.

Statsministeren har i flere omganger blitt grillet fra opposisjonen i Stortinget, siden hun under KrFs retningsvalg åpnet for å forhandle om endringer i dagens abortlov . En uttalelse som var avgjørende for at KrF valgte høyresiden .

– Regjeringen har ikke et arbeid på gang for å endre dagens abortlov. Diskusjonen på dette området handler om eventuelle regjeringsforhandlinger, så når jeg møter i spørretimen møter jeg fra dagens regjering, sa statsministeren i spørretimen 14.november og sa at hun derfor ikke var forpliktet til å svare på spørsmålet som ble stilt .

Brukte embetsverket til abort-forberedelser

Torsdag erkjenner Høie i et brev til Stortinget at han hadde instruert de ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet til å utarbeide vurderinger av hvordan loven kunne endres.

Dette skjedde før KrF tok sitt retningsvalg mot høyresiden 2.november.

– Da Solberg svarte på spørsmål i Stortinget spørretime var hun forurettet og sur fordi hun ble spurt om abortloven som statsminister. Så viser det seg at regjeringen har brukt embetsverket til å jobbet med spørsmålet, sier Lysbakken.

Han mener Stortinget må få innsyn i arbeidet som Høie har brukt embetsverket til å gjøre, og når han ba om dette.

VG har søkt departementet om innsyn i korrespondansen mellom Høie og embetsverket. Dette ønsker ikke departementet å gi begrunnet med at det kan regnes som interne saksforberedelser.

Vil stille spørsmål i Kontrollkomiteen

– Mener du at statsministeren kjente til dette og lyver i Stortinget?

– Det er for tidlig å si, derfor er det viktig å få en avklaring rundt dette. Uansett må man kunne slå fast at det inntrykket regjeringen gir ikke er riktig. De sier de ikke har tatt i denne saken, men så viser det seg at de faktisk har satt embetsverket i gang, sier Lysbakken.

Derfor skal SVs Torgeir Knag Fylkesnes løfte debatten til kontrollkomiteen, der han ønsker at de sender et skriftlig spørsmål til statsministeren om saken.

– Men om du legger godviljen til, så sikter vel Solberg til at dette ikke er den sittende regjeringens politikk?

– Absolutt, men det er en forskjell å si at dagens regjering står for dagens abortlov, og at det ikke arbeides med saken. Har du satt embestverket i gang, så arbeider du med saken, sier Lysbakken.

Solberg: - Visste ikke

Statsministerens kontor har ikke svar på henvendelsen fra VG, men til NTB avviser hun at hun var informert om arbeidet med abortloven i helsedepartementet.

– Jeg visste ikke hva han hadde gjort for å forberede dette spørsmålet. Dette har Bent gjort på bakgrunn av Knut Arilds tale, lød svaret.

– Burde du vært informert om at Høie hadde satt i gang juristene i departementet med å se på endringer i abortloven?

– Nei, det var det ingen grunn til. Dette er et helt normalt arbeid i en hvilken som helst regjering, at du spør om faglige spørsmål som kan komme opp også i det partipolitiske arbeidet, sier hun til NTB.

På spørsmål fra VG svarer helseminister Bent Høie ;

– Det er ikke satt i gang et lovarbeid i departementet om å endre abortloven, og denne informasjonen står også eksplisitt i brevet jeg har sendt til Stortinget, sier han.

– SV ønsker innsyn i arbeidet som du har brukt embetsverket til. Er du åpen for det?

– Regjeringen søker i all hovedsak å praktisere meroffentlighet fordi vi ønsker å være åpne om vårt arbeid, men det betyr ikke at alt kan gis ut. For å sikre en forsvarlig saksbehandling er det nødvendig at interne dokumenter forblir interne, både i departementet og mellom departementene, avslutter Høie.