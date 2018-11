SPERRET AV: Store politistyrker rykket ut til Grønland i Oslo sentrum om kvelden 8. april 2017. Bombegruppen undersøkte «bombegjenstanden» som den da 17 år gamle russeren hadde laget og tatt med seg dit, ifølge dommen. Foto: NTB/SCANPIX

PST: Bombedomfelt russer (18) planla ny terror i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mottatt informasjon om at den bombedomfelte russeren (18) ville bruke sin egen Volkswagen Caravelle i en ny terrorplan i Norge.

I begynnelsen av september i år ble den 18 år gamle russiske statsborgeren dømt til ti måneders betinget fengsel i Høyesterett, for å ha laget en sprengladning som han tok med til Grønland i Oslo sentrum for å detonere.

Noen dager etter dommen meldte 18-åringen bilen sin stjålet, ifølge motorvognregisteret. 18-åringen var på denne tiden ferdig med soningen av dommen, siden han satt så lenge i varetekt.

To uker etter at bilen ble meldt stjålet, 25. september, ble 18-åringen pågrepet av politiet i Oslo.

– Trussel mot nasjonale interesser

18-åringen ble imidlertid ikke siktet for terrorplanlegging. Isteden ble han fremstilt i Oslo tingrett med begjæring om internering i påvente av et utvisningsvedtak mot ham.

Bakgrunnen for pågripelsen skyldtes et forhåndsvarsel om utvisning fra Justisdepartementet.

« Det fremgår av forhåndsvarslet at N.N. (journ.anm. bombedomfelt russer) er vurdert å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. », står det i en kjennelse fra tingretten.

Politiadvokat Marianne Aune i Oslo politidistrikt har ikke anledning til å kommentere saken foreløpig.

PST: Sympatiserer med IS

Ifølge VGs opplysninger, mottok PST informasjon som gjorde at sikkerhetstjenesten mistenkte at 18-åringen planla en ny terrorhandling i Norge, ved hjelp av sin egen bil.

Sikkerhetstjenesten har ikke åpnet en formell etterforskning mot den 18 år gamle russeren, fordi de blant annet har et ønske om å få ham ut av Norge.

18-åringens forsvarer, advokat Javeed Shah, har foreløpig ingen kommentar til saken.

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at sikkerhetstjenesten har gjort samme vurdering som departementet, at 18-åringen representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

« PST vurderer at N.N. (journ.anm. bombedomfelt russer) er radikalisert og at han sympatiserer med ISIL. N. N.s interesse for ISIL-propaganda gjør at PST har en særlig bekymring for han. », står det i kjennelsen.

Dagen etter at 18-åringen ble pågrepet i utvisningssaken, foretok PST en ny trusselvurdering av ham. På dette tidspunktet satt PST på opplysningene om terrorplaner.

I denne vurderingen kommer det frem at PST mener at trusselen som 18-åringen representerer er styrket siden sikkerhetstjenesten anmodet norske myndigheter om å utvise ham fra Norge.

« Det vises til at N.N. etter løslatelsen har hatt kontakt med det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo. Han er blitt observert flere ganger av politiet sammen med sentrale personer i miljøet. (...) Ettersom Norge er i N. N.s fiendebilde, kan et utvisningsvedtak bidra til å ytterligere radikalisere ham. », står det i kjennelsen.

PST ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Frykter for sitt eget liv

Den 18 år gamle russiske statsborgeren gjorde det klart i rettsmøtet i Oslo tingrett i september at han motsatte seg kravet om å forlate Norge frivillig og begrunnet det med at han fryktet for livet sitt dersom han returnerte til hjemlandet.

« Et utvisningsvedtak vil innebære at N. N.s oppholdstillatelse i Norge umiddelbart faller bort og at han ilegges et innreiseforbud til Norge. », mener Oslo tingrett.