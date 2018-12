ETT ÅR: Frode Berg fremstilt i byretten i Moskva. Samtaler med sin forsvarer Ilja Novikov. I dag har han sittet fenglset i 365 dager. Foto: Kirill Ovchinnikov, VG

Siktelse kobler påstått Frode Berg-spionasje til UD-reise

INNENRIKS 2018-12-12T03:21:55Z

Dagen Frode Berg ble tatt, ble han blant annet siktet for å drive spionvirksomhet 20. november 2015. VG får bekreftet at han den samme uken var i Russland på oppdrag for Utenriksdepartementet.

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 12.12.18 04:21

I november 2015 forhandlet Norge og Russland om en ny grenseavtale. Berg var den gang pensjonist, men på grunn av hans spesialkompetanse på den norsk-russiske grensen, trengte norsk UD hans kunnskap.

– Vi kan bekrefte at han deltok på et møte i Grensekommisjonen i St. Petersburg 17–18. november 2015, skriver UDs kommunikasjonssjef Frode Andersen i en melding til VG.

I løpet av denne turen mener det russiske sikkerhetspolitiet FSB at Berg også er på oppdrag for E-tjenesten i St. Petersburg. Ifølge russerne skal Berg ha postet et brev til en russisk kontakt den 20. november 2015.

Kobling ukjent for UD

Ifølge Utenriksdepartementet visste de ingenting om Frode Bergs kontakt med E-tjenesten da han reiste til Russland på jobb for UD og Grensekommisjonen.

– Frode Bergs innsats som fagekspert for Grensekommisjonen var en del av hans arbeid hos Grensekommisæren. Vi kjenner kun påstandene om spionsiktelsen fra VGs gjengivelse, og vi har derfor ingen forutsetning for å kommentere saken, sier Andersen i UD.

Grensekommisjonen skal ha holdt flere møter i St. Petersburg og Moskva, i tillegg til flere byer i Norge. Frode Berg skal ha deltatt på en rekke av møtene.

– Frode Berg var positiv, flink og arbeidsom, sier en som deltok i arbeidet med den nye grenseavtalen til VG.

Frode Berg hadde sagt opp sin stilling i Grensekommisariatet frivillig før han ble pågrepet av FSB, og han reiste heller ikke til Russland for UD etter 2015.

Etter 22 møter i Grensekommisjonen mellom Norge og Russland ble avtalen til slutt signert i slutten av september i år.

Problematisk

– Her kan det høres ut det er to motstridende norske interesser, der den ene, altså UD, ønsker å gi en utstrakt hånd og vil ha et tillitsfullt forhold til Russland. Den andre, E-tjenesten, ser man ønsker å avsløre militære hemmeligheter. Det er helt åpenbart problematisk, sier seniorforsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt til VG.

Å bruke en tidligere offiser som Frode Berg til oppdrag for E-tjenesten, samtidig som han er på jobb i Russland for UD, synes heller ikke oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole er noen god idé.

– Det er problematisk fordi norsk UD tradisjonelt sett har vært pådriver for en lavspenningspolitikk i nordområdene der siktemålet har vært å skape kanaler for dialog og samarbeid i perioder der spenningen mellom USA og Russland har vært høy.

Han mener denne saken, om FSBs anklage stemmer, undergraver UD satsing over lang tid.

– Denne lavspenningspolitikken har over tiår skapt et relativt godt forhold mellom Norge og Russland, og var en av grunnene til at Stoltenberg ble valgt som NATOs generalsektær i 2013, da for å vise resten av NATO hvordan et lite alliansemedlem kunne leve fredelig ved siden av Russland.

Kan hverken bekrefte eller avkrefte

Frode Bergs norske forsvarer, Brynjulf Risnes, sier han ikke kan bekrefte om Frode Berg har erkjent noen oppdrag for E-tjenesten da han var på oppdrag for UD og Grensekommisjonen i Russland i november 2015.

– Jeg kan ikke gi detaljer om hva han har erkjent, bare at han har erkjent flere slike reiser, sier Risnes.