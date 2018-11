GREP INN: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener partene sto så langt fra hverandre at tvungen lønnsnemnd var eneste løsning på konflikten mellom NHO og Norsk Sykepleierforbund. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Blir lønnsnemnd for sykepleierne: – Ikke spesielt fornøyd med dette, for å si det forsiktig, sier ministeren

NHOs trussel om en lockout gjør at regjeringen mener det hadde blitt fare for liv og helse, dersom de ikke hadde grepet inn med tvungen lønnsnemnd.

Etter 56 sykepleiere hadde streiket siden 25. oktober, truet NHO Service og Handel med lockout, som innebar at 501 ansatte ikke ville fått jobbe.

En rapport fra Helsetilsynet konkluderer med at det er umiddelbar fare for liv og helse dersom lockouten blir iverksatt. Regjeringen har derfor bestemt at Rikslønnsnemnda skal diktere lønnsbetingelsene for sykepleierne.

– Jeg kalte partene inn til mitt kontor, først og fremst for å spørre om det finnes noen andre måter å håndtere denne konflikten på. Partene sier at det var det ikke, og da har jeg ikke noe annet valg enn å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, og slik få partene tilbake igjen på jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Beklager at jeg måtte gripe inn

Sykepleierne gikk til streik med krav om at sykepleiere i private institusjoner, som kommunene har ansvar for, skal få samme lønn og tariffstige som i det offentlige. Det mener NHO er et krav som er umulig for deres medlemmer å innfri.

– Det bør høre til sjeldenhetene at myndighetene må gå inn og løse deres konflikter. Jeg er ikke spesielt fornøyd med dette, for å si det forsiktig, sier Hauglie.

– Er du fornøyd med NHO som har truet med en lockout?

– Jeg har ingen mening om det. Partene bruker konfliktvåpnene sine på den måten de gjør. Det innebærer et stort ansvar også å ha disse rettighetene, og jeg beklager som sagt at jeg måtte gripe inn, svarer hun.

Misfornøyde

Sykepleierforbundet sier de har fremmet et krav som er i tråd med rammene til årets lønnsoppgjør.

– Vi tenker at det er svært alvorlig at NHO har brukt lockout for å skyve regjeringen foran seg for å få tvungen lønnsnemnd, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Heller ikke NHO er fornøyd med situasjonen.

– Vi respekterer at regjeringen nå gjorde denne vurderingen, og at det var umiddelbar fare for liv og helse. Vi skulle selvfølgelig ønske at vi kom til enighet i denne konflikten, sier leder for NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Vet vi ikke kan innfri

NHO sier at de flere ganger har tatt initiativ for å finne en enighet i konflikten.

– Vi har ikke opplevd at det har vært vilje til å bevege seg bort fra de kravene, som vi mener Sykepleierforbundet vet at vi ikke kan innfri, sier Kaltenborn.

NHO sier at snittlønnen i privat helseinstitusjoner er høyere enn i det offentlige. Norsk Sykepleierforbund mener de sammenligner epler og pærer ved å også trekke inn lederlønninger.

– De tallene vi har på de helt reelle personene som er der er altså en avlønning som er 30.000 til 100.000 under om man hadde jobbet i offentlig sektor. For oss er det en meget viktig sak at de her sykepleierne skal få en avlønning som er på nivå med offentlig sektor, sier By.

Disse helsebedriftene ville blitt rammet av en lockout: Alarmsentral, Aleris Omsorg AS

Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS

Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS

Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS

Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS

Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS

Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS

Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS

Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS

Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS

Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS

Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS

Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS

Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS

Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS

Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS

Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS

Avd. Oslo, Doro Care AS

Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS

Haukeland Pasienthotell, Eurest AS

Ullevål Pasienthotell, Eurest AS

Zefyr Pasienthotell, Eurest AS

Fagertun Trygt og Trivelig AS

Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen

Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen

Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen

Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen

Avd. Stavanger, Frelsesarmeen

Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen

Hovedkvarter, Frelsesarmeen

Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Godthaab Helse og Rehabilitering

Grefsenhjemmet

Heimta AS

Helse & Sikkerhet SA

Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS

Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS

Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS

Hvalhjem Bo og Servicesenter AS

Høyenhall Helse og Rehabilitering AS

Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS

Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS

Opptreningssenteret i Finnmark AS

Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret

Ringen Rehabiliteringssenter AS

Avd. Oslo, SOS International AS

Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS

Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea

Amathea Agder

Amathea Buskerud

Amathea Hedmark og Oppland

Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane

Amathea Nordland

Amathea Troms og Finnmark

Amathea Trøndelag

Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø

Nordtun Helserehab, Stiftelsen Nordtun Helserehab

Villa Skaar Jevnaker AS

Villa Skaar Sylling AS

Villa Skaar Vestfossen AS

Vår Frue Menighets Aldersboliger

Åstveit Helsesenter AS

Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie

I morgen skal partene etter planen være tilbake i normal drift.

– Vi skal gjøre vårt for å kunne legge dette tilbake for oss og finne en måte å samarbeide på fremover. Sykepleierne er en ekstremt viktig gruppe i Helse-Norge, og det kommer til å bli mer og mer behov for sykepleiere i fremover. Allerede er det sykepleiermangel, så dette er en veldig viktig gruppe som vi setter enormt stor pris på, seier NHO-sjefen.

– Velferdsprofitører

SV mener NHO tar fra sykepleierne streikeretten ved lockout, på grunn av faren for liv og helse som oppstår når sykepleierne ikke får jobbet.

– At en aktør som NHO gikk til dette skrittet er svart alvorlig, og har bidratt til en tilspissing av forholdene i arbeidslivet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Hauglie understreket at sykepleierne har streikerett, men at denne saken handler om at en lockout fra arbeidsgivers side.

Rødt mener at denne saken viser at vi bør stanse kommersialisering av offentlig velferd.

– For da overlates nemlig pasienter og ansatte til velferdsprofitører, som har som fremste mål å sikre sin egen inntjening. De er til og med villig til å sette sitt eget syn på innholdet i en tariffavtale foran hensynet til pasienters liv og helse, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.