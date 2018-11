UVISSHET: Frode Bergs kona, Anita Berg, hjemme i Kirkenes. Foto: Tore Kristiansen

Konas desperate døgn – så kom sjokkbeskjeden om at Frode Berg var fengslet

KIRKENES (VG) Anita Berg ante uråd med en gang kontakten med ektemannen Frode stoppet opp. Etter to døgn i uvisshet ble hun oppringt av Utenriksdepartementet.

Publisert: 22.11.18 08:09

Det er 5. desember 2017.

Familien til Frode Berg ble bekymret da han sluttet å svare på meldinger. Han svarte heller ikke på de mange telefonoppringningene fra en stadig mer bekymret familie i Kirkenes.

– Vi hadde jo kontakt hele tiden, så jeg visste samme dagen han forsvant at det var noe som ikke stemte, sier Frodes kone, Anita Berg til VG.

Det er signal på telefonen, så de forstår at mobilen til Frode Berg er på. De ringer konstant, hele ettermiddagen og hele kvelden. I tillegg sender de meldinger. Ektemannen og faren svarer ikke.

«Uansett hva det er for noe, uansett hva det er du har gjort og hva som har skjedd – gi beskjed. Jeg er her.» og «Gi nå lyd fra deg», skriver datteren på SMS.

– Det var mange rare tanker som kom, sier datteren, Christina Berg.

Russiske venner hjalp

Christina har venner som snakker russisk og hun fikk disse til å ringe hotell Metropol der Frode hadde sjekket inn.

– Vi fikk de til å ringe hotellet for å spørre om tingene hans var på rommet. Egentlig hadde de ikke lov til å gå inn på rommet, men vi sa det var veldig viktig, for Frode hadde ikke gitt lyd fra seg, sier Christina.

Vaktene på hotellet gjør som familien ber om: Inne på rommet ser de at Bergs eiendeler fortsatt var der. Familien ber vaktene ta en ny sjekk neste morgen for å se om han har dukket opp.

– I tillegg fikk vi dem til å love å gi beskjed til meg når han kom hjem, uansett når på døgnet. Det sa de ja til, sier Anita.

Uvirkelig

Men tingene sto fremdeles på rommet neste morgen, og da skulle den tidligere grenseinspektøren allerede ha vært på flyplassen.

– Jeg knakk fullstendig sammen da den beskjeden kom. Det var så mye rart og det hele var så uvirkelig. Er han skadet? Er han slått ned? Lever han? Alt begynner å kverne i hodet, sier Christina.

– Ja, da visste vi i hvert fall at noe var galt. Dette hadde aldri skjedd før. Men da vi kontaktet UD, så sa de at jeg måtte vente litt til før vi kontaktet dem. Men jeg visste jo at noe var galt, sier Anita.

To døgn i uvisse

Familien kontaktet Frelsesarmeen i Moskva og ba dem om å undersøke saken. Neste dag går de til den lokale politistasjonen i Kirkenes for å melde Frode savnet.

– Samtidig som vi er på politistasjonen, så ringer UD og forteller at de vet hvor Frode er og at han er i live, men at de ikke kan si noe mer, sier Anita.

– Da var vi jo veldig glade for at han var i live, men hvor var han?

Klokken er like over 11 på formiddagen når de kommer ut fra politistasjonen. Det har gått to døgn siden de mistet kontakten med Frode.

– I det jeg kikker opp, så kommer Norwegian-flyet han skulle vært på fra Oslo. Det var helt sprøtt, sier Anita.

Da beskjeden kom om at han var tatt for spionasje, ble familien lettet.

– Heldigvis, tenkte vi da. Han må være en tilfeldig nordmann de har tatt der borte. For dette har han ikke gjort og det kunne bare bety at han snart kom hjem igjen, sier Anita.

Sjokket var derfor stort da nyheten om at Berg innrømmet å ha fraktet brev for den norske E-tjenesten fra Norge til Russland.

– Først tenkte vi at, ja vel, tar dette lengre tid, så får vi feire julen uten Frode. Men så har det blitt til et år med veldig mye opp og ned hele tiden. Fått håp og så mistet håp igjen, sier Anita.

Snakker jevnlig

Det første halve året fikk Anita og Frode Berg snakke sammen på telefon, før etterforskningsledelsen plutselig ble byttet ut. Da ble det full stopp for Bergs kontakt med familien utenfor Lefortovo-fengslet og i de neste fem månedene fikk han telefon-nekt. Begrunnelsen var at etterforskningsledelsen fryktet de skulle diskutere spionsaken.

For to uker siden ble telefon-nekten opphevet og Berg snakker nå nesten ukentlig med familien på telefon.

– Vi støtter hverandre så godt vi kan og snakker mest om hverdagslige ting. Det går mye på at han må være sterk, og jeg må jo si at ting går bra her og at vi klarer oss så godt vi kan. Vi prater og flirer, men etterpå kommer reaksjonen. Jeg blir helt utladet etter hver samtale, sier Anita.

Håper på snarlig rettssak

Frode Bergs norske forsvarer tror det går mot en snarlig rettssak.

– Vi ser at mange av restriksjonene for Frode Berg er opphevet og både han og forsvarerteamet har fått signaler om at etterforskningen er i ferd med å avsluttes. Det tar vi som et godt tegn, sier Brynjulf Risnes til VG.

– Det er ventet et nytt fengslingsmøte i begynnelsen av desember og vi håper at en dato vil bli satt for en rettssak på nyåret, forhåpentligvis så tidlig som i januar, sier Risnes.