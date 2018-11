Taxfree på nye Oslo lufthavn. Foto: Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stortinget krymper taxfree-kvoten

INNENRIKS 2018-11-20T13:14:34Z

Muligheten til å veksle inn taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol blir borte igjen fra 2020.

NTB

Publisert: 20.11.18 14:14

Utvidelsen som ble gjort i taxfree-ordningen i 2014, reverseres etter at stortingsflertallet tirsdag ble enige om å avvikle taxfree-vekslingen fra 2020, melder NRK.

– En viktig sak for oss, sier KrFs første nestleder Olaug Bollestad til kanalen.

Stortingsflertallet vil altså pålegge regjeringen å reversere utvidelsen som skjedde i 2014. Da ble kvoten utvidet fra fire til seks flasker vin, forutsatt at man ikke kjøper tobakk.

Forslaget var i utgangspunktet et representantforslag fra KrF om «en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk». NRK skriver at Arbeiderpartiet i siste liten imidlertid foreslo å reversere hele ordningen.

Et stortingsflertall fikk også gjennomslag for å «innføre en merkeordning for alkoholholdig drikk med helseadvarsler om alkoholforbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring».

Helsepolitisk talskvinne for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, er ikke enig med stortingsflertallet.

– Det er ingen tvil om at KrF og Frp står langt fra hverandre når det gjelder alkoholpolitikk, sier helsepolitisk talskvinne for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, til NRK.