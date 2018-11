ANTATT DRAPSVÅPEN: Janne Jemtland ble skutt med denne pistolen. Ektemannen hevder det var et uhell, men påtalemyndigheten mener han skjøt henne med vilje. Foto: Politiet

Våpenekspert om Jemtlands ulykke-forklaring: - Greier nesten ikke å avfyre pistolen

INNENRIKS 2018-11-20T14:21:48Z

HAMAR (VG) Ifølge ektemannen var det Janne Jemtland (36) som selv holdt på pistolavtrekkeren da skuddet gikk av.

Publisert: 20.11.18 15:21 Oppdatert: 20.11.18 15:33

– Å snu våpenet mot seg selv, vil gi en svært begrenset skyteavstand og man vil få et dårlig grep på avtrekkeren. Det er tungt å holde, og jeg greier nesten ikke å avfyre pistolen, sier våpenekspert i Kripos Leif Øren.

Drapstiltalte Svein Jemtland (47) har hevdet at det var tobarnsmoren som tok frem Makarov-pistolen fra nattbordskuffen, og at det deretter oppstod et basketak dem imellom.

Ekteparet skal deretter ha havnet på trappen utenfor inngangsdøren til deres felles bolig, hvor han mener han forsøkte å tvinge pistolen ut av hendene hennes. Han hevder at det var kona som hadde fingeren på avtrekkeren.

– Da fikk jeg tak i underarmen hennes. Samtidig vrir jeg henne, så detter vi bakover. Når vi detter, sier det «pang» når vi lander. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det suser i ørene på meg, forklarte han i forrige uke.

Skuddet traff tobarnsmoren midt i pannen.

Denne forklaringen ble satt under tvil da de våpentekniske undersøkelsene ble lagt frem i Hedmarken tingrett tirsdag.

– Krever ganske mye kraft

Våpenet ble funnet på Vang 8. mai i år etter at snøen hadde smeltet. Det er senere undersøkt av Kripos, som har konkludert med at det er en kaliber 9 millimeter semi-automatisk Makarov-pistol. Pistolen ble meldt stjålet fra det tsjekkiske militæret mellom 1996 og 1999.

VG skrev mandag at flere vitner har forklart at Svein Jemtland har vist dem det aktuelle våpenet, og at det ble presentert som om at det var hans . Ektemannen hevder derimot at det tilhørte Janne.

– Det er ingen spor som tyder på at det er utført et kontaktskudd, konkluderer Øren i retten.

Med det menes at det ikke er et skudd hvor pistolmunningen har vært i kontakt med Janne Jemtland idet skuddet ble avfyrt. Øren mener at skuddet mest sannsynlig har blitt avfyrt på mer enn fem centimeters avstand, men kan ikke si noe sikkert om hvor stor avstanden må ha vært.

Ifølge rettsmedisinerne var skuddskaden plassert midt i pannen på Janne Jemtland, vendt 20 grader opp mot hodet og litt til høyre.

Statsadvokat Iris Storås ba Leif Øren demonstrere hvordan våpenet kan ha blitt holdt om man skal ta den tiltalte 47-åringens forklaring for gitt. Hun ba Øren om å holde pistolen mot sitt eget hode rettet oppover i retten, noe som gjorde at forsvarerne til Jemtland reagerte.

– Hvilken kraft må til for å trekke av dette våpenet? lurte aktor Iris Storås.

– Det skal ganske mye kraft til i den posisjonen, jeg greier nesten ikke å avfyre pistolen, svarte Øren.

Våpenundersøkelsene viser at det ikke er mulig å avfyre pistolen uten å trykke på avtrekkeren.

Forsvarer: Passer med tiltaltes forklaring

Storås forklarer til VG at demonstrasjonen av hvordan våpenet kan ha blitt holdt var viktig å få frem i retten.

– Han er tiltalt for drap på sin kone, og mener det har skjedd ved et uhell. Det er klart at det er viktig for oss da å få belyst hvordan man håndterer dette våpenet og hvilken kraft man eventuelt må benytte for å trekke av avtrekkeren, sier hun.

– Har det som kom frem i retten i dag styrket hans forklaring?

– Det kommer vi tilbake til, sier hun.

Forsvarer Ida Andenæs mener både de våpentekniske og rettsmedisinske undersøkelsene passer med Svein Jemtlands forklaring, men hun ønsker ikke å utdype på hvilken måte.

– Dette er ting vi vil komme tilbake til i vår prosedyre. For oss var det viktig å kartlegge hvordan skuddavstanden har vært. Vi synes vi fikk svar på det i dag .

– Jemtlands forklaring står ganske sterkt mot det rettsmedisinerne sier. Hvordan er hans troverdighet nå?

– Jeg kommenterer ikke hans troverdighet, det skal jeg komme nærmere tilbake til når vi skal holde vår prosedyre, sier hun.