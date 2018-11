SIKRING: Redningsmannskapene jobber på spreng for å berge milliardfregatten KNM «Helge Ingstad», etter at skipet kolliderte med tankskipet TS «Sola» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden i firetiden natt til torsdag. Foto: Mattis Sandblad

Fregatt-ulykken: Slik skal de finne ut hva som gikk galt for KNM «Helge Ingstad»

Både Politiet og Havarikommisjonen mener de har et godt grunnlag for å si hva som skjedde i forbindelse med kollisjonen torsdag morgen.

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 10.11.18 08:30

– Hovedforskjellen er at politiet etterforsker en sak, i dette tilfellet en ulykke, med utgangspunkt i å vurdere straffskyld. For å klare det må de ha et hendelsesforløp, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Dag Sverre Liseth til VG.

Havarikommisjonen på den andre siden har ikke adgang til å ta stilling til skyld og ansvar, etter at milliardfregatten kolliderte med et tankskip.

– Vi undersøker utelukkende for å identifisere mulige sikkerhetsforbedringer og det gjør vi for å unngå at slike ulykker skjer igjen, sier Liseth.

I tillegg vil havarikommisjonen publisere en offentlig rapport når undersøkelsen avsluttes.

Samarbeider om tekniske data

– Datatekniske bevis har vi behov for begge to og vi samarbeider godt for å dele den type informasjon. Men intervjuer med involverte er ikke noe vi deler med politiet, sier Liseth.

Politiet må utlevere all informasjon Havarikommisjonen måtte be om å få utlevert, men andre veien er reglene strengere.

KNM «Helge Ingstad» Den fjerde av fem fregatter i «Fridtjof Nansen»-klassen. Bygget: 2009 ved Navantia i Spania. Lengde: 134 m Bredde: 16,8 m Dyptgående: 7,6 m Hastighet: Mer enn 26 knop Besetning: Ca. 120

– Involverte i hendelsen har forklaringsplikt for Havarikommisjonen, det har de ikke for politiet. Vi vil heller aldri dele noe som blir sagt til oss i våre intervjuer. Formålet er å få frem all informasjon for å få identifisere mulige sikkerhetsforbedringer. Vi ønsker ikke at de skal være redde for å si hva de vet, i frykt av at det skal brukes mot dem ved andre anledninger.

Fregatten tok del i NATO-øvelsen Trident Juncture da uhellet skjedde.

God oversikt

Både Havarikommisjonen og Politiet mener de har et godt grunnlag for å si hva som skjedde i forbindelse med kollisjonen mellom tankskipet «Sola TS» og fregatten KNM «Helge Ingstad» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden klokken 04.03 torsdag morgen.

– Nå skal vi systematisere materialet vi har innhentet og kryssjekke de opplysningene vi har. I tillegg det er noen avhør som gjenstår. Så må vi innrette etterforskningen på om noen kan lastes for dette her og det er et mer tidkrevende og møysommelig arbeid, sier politiinspektør Frode Karlsen til VG.

– Status nå er at vi har god oversikt over faktiske forhold. En stor rekke avhør er gjennomført, sier politiinspektør Frode Karlsen til VG.

– Hvem har dere avhørt?

– Vi har blant annet avhørt besetningen på begge broene, losen og de på trafikkstasjonen. I tillegg har vi innhentet materiale som er relevant for å kunne si noe om årsakssammenheng.

– Hva kan du si om ressursbruken i saken?

– Det er et betydelig antall etterforskere som jobber med saken, noe som erfaringsvis vil nedskaleres om ikke lenke. Men vi har brukt store ressurser på å få gjort de nødvendige etterforskningsskritt som har vært nødvendig.