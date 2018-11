Erna Solberg: – Nestlederne i KrF tok initiativ til møtet

INNENRIKS 2018-11-20T07:48:19Z

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke gå inn på hvilke temaer som ble tatt opp på det hemmelige møtet med KrF.

Publisert: 20.11.18 08:48 Oppdatert: 20.11.18 09:13

VG omtalte mandag at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad begynte å argumentere for at abortloven kunne endres hvis partiet gikk inn i dagens regjering etter et hemmelig møte på Statsministerens kontor.

På spørsmål fra VG om hvem som tok initiativ til dette møtet, svarer statsminister Erna Solberg (H) følgende:

– Det var det nestlederne i KrF som tok initiativ til, og det var klarert med ledere. Mer hemmelig var det ikke, sier hun.

Solberg møtte pressen etter at hun hadde holdt tale på Equinors høstkonferanse.

Skapte reaksjoner

Solberg sier hun ikke ønsker å gå inn på hva som var temaet for samtalen.

– Det var et initiativ for dem som ville slåss for en borgerlig regjering, sier statsministeren.

– Har du blandet deg inn i en intern prosess?

– Hvilken regjering som er i Norge, er vel ingen intern prosess i KrF, sier Solberg.

Ropstad sto på motsatt side av partileder Knut Arild Hareide i striden om partiet skulle gå inn i dagens regjering eller forsøke å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I VGs sak går det frem at det skapte sterke reaksjoner internt i KrF at KrF-nestlederen brøt vedtatte spilleregler om å ikke blande seg inn med andre partiet før veivalget var tatt.

Det var på et møte Hordaland KrF at Ropstad for første gang trakk frem at han mente KrF kunne få gjennomslag for abortlovens paragraf 2c, tvillingabort og bioteknologiloven hvis partiet gikk inn i dagens regjering.

Møtt med kritikk

Erna Solberg og Høyre har blitt møtt med krass kritikk fra flere hold etter at de åpnet for å gjøre endringer i abortloven .

Ropstad har selv avvist at han endret strategi etter samtaler med Høyre underveis i KrFs veivalgsstrid.

– Jeg har veldig god samvittighet for det jeg har gjort. Jeg har prøvd å informere partilederen så godt jeg kan, hele veien, sa han mandag.