Skei Grande om Raja i telefonmøtet: «Han er ute etter å ta meg»

I det hun trodde var en fortrolig samtale med stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) fortalte kulturminister Trine Skei Grande at hun mener hennes partikollega Abid Raja er ute etter å sabotere for henne som partileder.

«Han er ute etter å ta meg. Han driver en kampanje mot meg, og drar partiet ned i gjørmen.»

Ordene falt fra Grande i det hun selv trodde var en dypt fortrolig samtale med Asheim. Men, som Dagens Næringsliv fortalte mandag, Asheim hadde isteden lagt sin telefon på møtebordet og skrudd på høyttalerfunksjonen.

Baksnakket

Dermed kunne alle i rommet høre hvordan Venstres leder baksnakket sin egen partifelle Raja, som hun har betrodd med den prestisjetunge jobben som finanspolitisk talsperson. I tillegg til Asheim satt også Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad og Abid Raja selv i rommet.

Bakgrunnen for at Grande ble ringt opp var en uenighet i Venstre om hvorvidt partiet hadde akseptert gjenopprettingen av den statlige støtten til den kontroversielle tenketanken Human Rights Service.

I møtet sa Raja, ifølge VGs kilder, at saken var diskutert i Venstres stortingsgruppe og at partiet ikke stilte seg bak at støtten til organisasjonen skulle videreføres. Da tok Asheim, som leder forhandlingene om neste års statsbudsjett, opp telefonen og ringte Rajas partileder.

Alle i rommet kunne høre

«Vi sitter her og diskuterer» innledet han telefonsamtalen med, men uten spesifikt å gi Grande beskjed om at hun var på høyttaler. Grande sa da at hun hadde godtatt støtten til Human Rights Service.

Etter et resonnement fra Grande brøt Asheim inn i samtalen og sa: «Men Abid sier at», og da tente Grande på alle plugger, ifølge kildene.

«Hør på meg nå. Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet!» skal Grande da ha uttalt, ifølge DN. VG får også bekreftet dette.

Episoden har vekket stor oppsikt internt i de andre partiene i statsminister Erna Solbergs koalisjon. Raja skal overfor andre sine borgerlige kolleger ha gitt uttrykk for at han reagerte sterkt på at Grande, etter hans syn, kraftig svekket hans autoritet som Venstres sjefforhandler om statsbudsjettet.

Grande beklager

Fire dager etter telefonsamtalen ble det oppvaskmøte mellom Raja og Grande. Der deltok også nestleder Terje Breivik og statssekretær Audun Rødningsby ved Statsministerens kontor. Møtet var svært opphetet og følelsesladet, og etter møtet var Grande og Raja enige om at hun skulle beklage uttalelsene fra telefonsamtalen overfor Asheim og Njåstad.

VG har bedt Trine Skei Grande svare på hvorfor hun uttalte at Raja var «ute etter å ta» henne.

– Det er riktig at det har vært en diskusjon om en sak i budsjettet og at det i den forbindelse gikk en kule varmt. Da falt det ord som ikke burde ha falt og som jeg ikke mener. Det har jeg bedt om unnskyldning for. Jeg har flere ganger understreket at Abid gjør en svært god jobb for Venstre, og under forhandlingene om statsbudsjettet bidro han til et resultat vi alle er stolte av, sier Trine Skei Grande til VG.

Raja skriver i en tekstmelding til VG mandag kveld at han er sykmeldt.

«Jeg har blitt sykmeldt av legen på Stortinget, og har ingen kommentar mens jeg er sykmeldt», skriver han.

Trine Skei Grande kommenterer Rajas sykmelding slik:

– Som jeg også har sagt til andre medier i kveld er jeg veldig lei meg for at han er sykmeldt og veldig lei meg for at jeg sa noe veldig dumt, sier Grande.

VG har også vært i kontakt med Henrik Asheim og Helge André Njåstad, men ingen av de to ønsker å kommentere saken.