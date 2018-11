GUTTEKLUBB? Flere har delt dette bildet i sosiale medier og antyder at det er her abortlovens fremtid avgjøres. Bildet er fra regjeringens budsjettforhandlinger, der abort ikke er tema, ifølge forhandlingsleder Henrik Asheim.

Nei, her diskuterer de ikke abortloven

I et delebilde som florerer i sosiale medier sitter det ni menn fra regjeringspartiene og KrF i budsjettforhandlinger. Flere politikere på venstresiden antyder at det er her debatten om abortloven avgjøres, det stemmer ikke.

Publisert: 12.11.18 14:28

– Jeg er skuffet over at stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet bevisst sprer falsk informasjon på sosiale medier, og ikke klarer å beklage og slette bildet når de blir konfrontert med det, sier Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre.

Bildet er hentet fra NRK Dagsrevyens reportasje om oppstart i budsjettforhandlingene fredag. Her sitter de finanspolitiske talspersonene i regjeringspartiene og KrF - som alle er menn, samt fire mannlige rådgivere.

Sammenlignes med Trump

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet har delt bildet og skriver; «Hei Kvinner! Sjekk hvem som skal forhandle om vår framtid. Alvorlig talt - dette er for dumt. -Spesielt når vi vet kvinners rett til å bestemme over egen kropp er ett av de viktigste tema» .

Partikollega Åsmund Aukrust drar paralleller til da den amerikanske presidenten Donald Trump signerte en omstridt anti-abort-lov, omringet av menn;

– Når Aukrust prøver å dra paralleller mellom Høyre i Norge og Trump i USA, da mangler åpenbart Arbeiderpartiet gode og saklige argumenter, sier Tybring-Gjedde og kaller det falske nyheter.

Hun påpeker at det ikke er de finanspolitiske talspersonene, men de tre kvinnelige partilederne som kommer til å styre regjeringsforhandlingene.

Aukrust står inne for sin sammenligning med Trump.

– Angrep på abortloven er ikke noe vi bare ser i Norge, dette er noe av de samme tendensene vi ser i USA og andre land, sier han.

– Men du skriver at dette er menn som møtes for å fjerne kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Jeg regner med at du vet at en lovendring ikke er tema under en budsjettforhandling?

– Det er ingen tvil om at dette er en spissformulering, men dette kan også være et budsjettspørsmål.

Aukrust mener det uansett provoserer at det er ni menn som møtes i budsjettforhandlingene, kort tid etter at regjeringen har lagt abortloven i potten i forhandlingene med KrF. Den samme forklaringen har Liadal.

– Det er svært unorsk, men dessverre skjer det, og da påpeker jeg det.

– Jeg observerer at KrF og statsministeren har en positiv tilnærming til å se på innstramminger med tanke på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Disse initiativene må eventuelt følges opp med penger, sier hun.

Asheim: - Abortloven ikke tema

Finanspolitisk talsperson i Høyre, som leder budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og KrF reagerer også på delebildet han har sett flere dele gjennom helgen.

– Det er alvorlig at man som stortingsrepresentant gir inntrykk av at det er noe de vet ikke er sant. De kjenner godt forskjellen på budsjettforhandlinger og regjeringsforhandlinger.

– Abort er på ingen måte tema i budsjettforhandlingene?

– Vi diskuterer statsbudsjettet for 2019, så skal partiene diskutere politisk plattform, deriblant abortloven senere. Dette er lov og har ikke noe med budsjettet å gjøre, sier Asheim.

– Men forstår du at noen reagerer på at det da er ni menn som sitter og diskuterer budsjettet?

– Jeg forstår hvordan det bildet ser ut. Jeg opplever likevel ikke at det er ni menn som sitter og avgjør dette, hver krone er godkjent av tre sterke damer som sitter bak. Arbeidet skjer på fullmakt fra vår kvinnelige statsminister og finansminister.

Ingen planer om å slette posten

På spørsmål fra VG sier arbeiderpartiets kommunikasjonssjef at dette på ingen måte var planlagte utspill fra partiet.

– Her har det nok gått litt fort i svingene, og vi bør rette opp når vi gjør feil, helt klart, sier kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen.

Men hverken Liadal eller Aukrust ser ut til å ha planer om å slette eller endre det de har publisert.

– Nei, det er mulig jeg presiserer noe i kommentarfeltet, men jeg ser ikke grunn til å endre posten, sier Aukrust.

– Du mener ikke du på noen måte missviser i posten din?

– Mitt hovedpoeng er at det er noe unorsk å nedsette ettvbudsjettforhandlingsutvalg av utelukkende menn når vi vet at mye av de siste ukers debatt har handlet om kvinnehelse, sier Liadal.

Lørdag er det varslet demonstrasjoner for abortloven i flere norske byer, også i Gøteborg er det planlagt en svensk støttedemonstrasjon.