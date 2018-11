Reddet fra seilbåt i Nordsjøen

INNENRIKS 2018-11-28T22:00:29Z

Det skal ha vært ti meter høye bølger da to personer havnet i skipsnød i Nordsjøen onsdag kveld.

Publisert: 28.11.18 23:00 Oppdatert: 29.11.18 00:10

To personer ble reddet opp av sjøen etter at seilbåten deres tok inn vann i Nordsjøen , øst for Oseberg. Det skal ha vært ti meter høye bølger og opp mot orkan i vindkastene.

– Dramatisk redningsaksjon

– Personene skal etter forholdene være i god behold og blir nå fraktet med redningshelikopter til Flesland, sier Eirik Walle, vakthavende ved redningssentralen i Sør-Norge til VG.

De to skal være nedkjølt som følge av at de måtte hoppe i vannet.

– Det var en dramatisk redningsaksjon som vi ikke visste om kom til å gå bra eller ikke, sier han.

Et SAR-helikopter skal ha stått stasjonert på Statfjord C i feltberedskap, og deltok i arbeidet sammen med skipet Stril Herkules og redningsskøyten Halfdan Grieg, ifølge Hovedredningssentralen.