TØFFE TAK: NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans Christian Gabrielsen har en god tone, men nå har de problemer med årets oppgjør. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kan bli forhandlinger før lønnsoppgjøret

Publisert: 01.03.18 07:32 Oppdatert: 01.03.18 07:43

Meglingsmann Nils Dalseide kan måtte forhandle mellom LO og NHO, før lønnsoppgjøret er i gang.

Det kan bli et historisk møte hos riksmeglingsmann Nils Dalseide når partene møtes torsdag.

Lønnsoppgjøret begynner først 12. mars, men partene er så rykende uenige, om hvem som skal ha streikerett og hvem som skal lede oppgjøret, at Dalseide kan bli spurt om råd for hvordan LO og NHO skal komme ut av uføret.

Det vil ikke bli kalt megling, men «forsøk på å finne løsning».

Dette er stridens kjerne:

Fellesforbundet kjemper mot at selskaper, i hovedsak utenlandske, oppretter postkasseselskaper i nærheten av et utbyggingsprosjekt. Slik hindrer de at bedriften får utgifter til reise, kost og losji for sine ansatte eller innleide arbeidere. Arbeiderne må ta den utgiften fordi selskapet deres er etablert i et postkasseselskap på utsiden av porten hvor arbeidet skal utføres.

Det er en så forhatt praksis, at Fellesforbundet vil gå til streik for å bli kvitt ordningen.

Så enige i den kampen var LOs representantskap at de gikk inn for at hele LO vil streike med Fellesforbundet, hvis de ikke vinner frem med det kravet.

Den haken ved LO-vedtaket oppdaget man i NHO tirsdag kveld.

Så harmonisk ut

For alt så ut til å være harmoni før lønnsoppgjøret – i alle fall når det gjelder den formelle gjennomføringen:

LO hadde vedtatt at det er ledelsen i LO og NHO som skal føre an i oppgjøret, gjennom et såkalt samordnet oppgjør.

Alternativet er et forbundsvist oppgjør.

Frem til tirsdag kveld så det altså ut til at NHO skulle støtte LOs ønske om et samordnet oppgjør, da NHOs representantskap var samlet utenfor Tromsø og skulle behandle det forestående lønnsoppgjøret.

Det er ti år siden sist det har vært et samordnet oppgjør i Norge: Vanligvis er det Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) som forhandler, fordi det er deres bedrifter og medlemmer, som jobber i konkurranseutsatte bedrifter, som får legge rammene for lønnsoppgjørene.

Men LOs representantskap ønsket altså at LO og NHO sentralt skal være forhandlingsmotparter i vårens hovedoppgjør.

Årsaken er at det er flere brede saker, i hovedsak pensjon, som LO mener det er best at LO sentralt håndterer.

Men striden om kost og losji i postkasseselskapene forkludrer nå dette.

– Vi kan ikke være med på at LO eventuelt skal kunne ta ut i streik andre enn de som er omfattet av industrioverenskomsten, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Hvis LO står på det, så vil ikke NHO akseptere at det blir et samordnet oppgjør, ledet av LO og NHO. Da vil vi gå inn for at årets oppgjør blir forbundsvis, sier hun.

Regel

LOs ledelse var samlet til krisemøte onsdag, og sto på sitt vedtak fra tirsdag.

Men det er regler for slikt; hvis begge partene ikke blir enige om at oppgjøret skal være samordnet, da blir det forbundsvis.

Det er derfor ikke uten grunn at LO og LO-leder Hans Christian Gabrielsen forsøker å redde stumpene:

Det vil være historisk hvis et representantskap i LO har vedtatt at det er LO og LO-sjefen som skal lede oppgjøret, og det vedtaket blir overkjørt.

Forsiktig LO-sjef

Gabrielsen er forsiktig i sin kommentar:

– Vi har registrert vedtaket i NHOs representantskap. LO legger til grunn at vi skal gjennomføre oppgjøret i tråd med LO-representantskapets vedtak, så får vi drøfte hvordan man praktisk skal gjennomføre oppgjøret.