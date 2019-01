BORTE: Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Foto: PRIVAT

Lørenskog-forsvinningen: Starter søk i Langvannet

INNENRIKS 2019-01-23T07:36:21Z

Politiet starter i formiddag opp søk i Langvannet i Lørenskog i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen (68).

Det bekrefter politioverbetjent Christian Berge i en pressemelding onsdag morgen.

– Politiet starter i formiddag søk i Langvannet. Dykkerne vil søke på dagtid i dag, og etter planen også de to neste dagene. Vi søker ikke etter Anne-Elisabeth Hagen i Langvannet, men etter relevante spor som kan knyttes til saken, sier han.

Anne-Elisabeth Hagen, kona til milliardæren Tom Hagen, forsvant fra sitt hjem i Sloraveien ved Langvannet i Lørenskog 31. oktober i fjor. Politiet frykter hun har blitt kidnappet ettersom det er fremsatt løsepengekrav og grove trusler i saken.

Islagt vann

I pressemeldingen skriver politiet at de anser deler av vannet som en utvidet del av åstedet det er naturlig å undersøke nærmere ettersom Langvannet grenser til familien Hagens eiendom.

– Søk i vannet har ikke kunnet vært gjennomført tidligere av fare for eksponering av saken, sier Berge.

Det er for tiden tykk is på vannet, så det vil bli laget hull for at dykkere fra Oslo brann- og redningsetat skal kunne ta seg ned i vannet.

Onsdag er det nøyaktig 12 uker siden det siste sikre livstegnet etter 68-åringen . Ifølge politiet er det en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14. Da ektemannen kom hjem ved 13.30-tiden skal han ha funnet et trusselbrev hvor det blant annet ble fremsatt krav om løsepenger og en beskjed om at kona ville bli drept dersom han kontaktet politiet.

Det satte igang en storstilt politiaksjon i ti topphemmelige uker .