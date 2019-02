Illustrasjonsfoto. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

PST reagerer på at flyktning fikk skytetrening

INNENRIKS 2019-02-01T19:16:26Z

Flyktninger i Kvinesdal kan få støtte fra Nav til medlemskap i den lokale pistolklubben om de ønsker det. Det skaper reaksjoner hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

NTB

Publisert: 01.02.19 20:16 Oppdatert: 01.02.19 20:41

– Jeg kan ikke uttale meg konkret om denne saken, men helt generelt så kan jeg si at flyktninger er en sårbar gruppe for radikalisering, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Avisen Agder .

I Kvinesdal, med sine drøyt 6.000 innbyggere, er pistolklubben et populært fritidstilbud. Av til sammen 150 medlemmer er fem flyktninger. Én av dem har fått støtte fra Nav til sitt medlemskap.

PST reagerer på at flyktningene får opplæring i bruk av skytevåpen.

– Å gi folk fra Syria, som flykter fra et krigsherjet område, opplæring og trening i pistolskyting, høres underlig ut, sier Bernsen til lokalavisen.

Flyktningenes medlemskap og støtten fra Nav har skapt reaksjoner i bygda, noe nestleder Kjell Eivind Lund i pistolklubben stiller seg uforstående til.

– De følger sikkerhetsreglene våre. Vi ser på dette som integrering, sier Lund til NRK .

PST sier til NRK at uttalelsene er generelle, og at de ikke har mottatt noen bekymringsmeldinger knyttet til saken.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) har tatt kontakt med PST etter omtalen i Avisen Agder for å etterlyse mer informasjon, melder NRK .

– Det har skapt en god del debatt og kommentarer. Men for meg er det utrolig viktig å få informasjon om saken. Jeg venter nå på en tilbakemelding. Jeg ønsker en samtale om det, for basert på tilbakemeldingene jeg har fått, er det ingen grunn til uro rundt dette, sier Kvinlaug til NRK .

– Vi er veldig opptatt av at folk skal inkluderes og finne fritidsaktiviteter å være med på. Her har vedkommende valgt å være med i pistolklubben og trives nok godt der. Vi synes det er fint at de tar del i lokalsamfunnet i trygge og gode rammer, sier ordføreren.