PÅGREPET: Thor Kaste Dahl har vært internasjonalt etterlyst siden 2015. Nå er han pågrepet i Marbella. Foto: INTERPOL

Storsvindler Thor Kaste Dahl pågrepet i Spania

INNENRIKS 2019-02-01T10:47:01Z

Thor Kaste Dahl har vært internasjonalt etterlyst siden 2015. Nå er han pågrepet etter om lag fire år på rømmen.

Publisert: 01.02.19 11:47 Oppdatert: 01.02.19 12:06

Tidligere i dag meldte spanske medier om at en nordmann var blitt pågrepet i feriebyen Marbella. Ifølge spansk politi hadde mannen operert med falske ID-papirer.

Økokrim ved førstestatsadvokat Geir Kavlie bekrefter overfor VG at det er Thor Kaste Dahl som ble pågrepet. Økokrim fikk informasjon om pågripelsen tidlig denne uken.

Falskt pass

Kavlie bekrefter at Kaste Dahl har tatt i bruk et falskt, norsk pass på rømmen. Ifølge spanske medier ble han pågrepet da han kjørte rundt i et nabolag i Marbella.

Kaste Dahl ble i 2015 dømt Iveland-saken, til to år og åtte måneders fengsel for bankbedragerier av 36,5 millioner kroner. Den gangen møtte han aldri til soning og ble etterlyst internasjonalt gjennom Interpol.

– Han har vært etterlyst i flere år. Vi har hatt ubekreftede meldinger på at han oppholdt seg i Spania, og vi har dermed vært i kontakt med spanske myndigheter, sier Kavlie.

Han sier det utgjør en viktig signaleffekt at Kaste Dahl nå er pågrepet. Han opplyser at Kaste Dahl også har en narkotikadom som ikke er ferdigsonet.

– Han har til gode å sone fem år og fire måneder. Det har vært viktig for oss å pågripe ham. Vi har prioritert å forfølge ham og andre personer som unndrar seg. Man skal ikke kunne stikke av til utlandet og tro at det løser alle problemer, sier Kavlie.

Toska-venn

Thor Kaste Dahl var blant Nokas-dømte David Toskas nærmeste venner på slutten av 1990-tallet. De startet blant annet selskapet David & Bård Holding AS sammen.

I 1999 ble Dahl pågrepet og siktet for å ha smuglet 48 kg amfetamin til Norge og for ulovlig oppbevaring av en revolver. Han ble senere løslatt og møtte ikke da saken skulle behandles i tingretten.

44-åringen ble senere dømt, men på grunn av en rekke feil i rettsbehandlingen endte han opp med å sitte inne i underkant av seks år av straffen som normalt ville vært 12 års fengsel.

Dommen var på åtte år, hvorav to år ble gjort betinget.